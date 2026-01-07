동국제약, DK SHOP 누적 회원 100만 명 돌파… 기념 행사 31일까지 진행

동국제약은 헬스케어 공식몰 ‘DK SHOP’의 누적 회원 수 100만 명 돌파를 기념해 오는 1월 31일까지 고객 성원에 보답하는 ‘100만 감사제’를 진행한다고 7일 밝혔다.
DK SHOP은 누적 판매 1조 원을 기록한 더마코스메틱 브랜드 ‘센텔리안24’를 비롯해 뷰티 디바이스 ‘마데카 프라임’, ‘센시안’, ‘덴트릭스’ 등 동국제약의 다양한 헬스케어·뷰티 브랜드를 한곳에서 만나볼 수 있는 공식 쇼핑몰이다.
이번 100만 감사제에서는 브랜드별 베스트 제품을 최대 77% 할인된 가격에 선보인다. 특히 인기 제품 본품을 추가 증정하는 ‘DK SHOP 단독 세트’를 구성해 혜택을 강화했고 신규 가입 회원에게는 인기 제품을 특가로 구매할 수 있는 ‘웰컴딜’과 첫 구매 시 즉시 사용 가능한 ‘30% 할인 쿠폰’을 제공한다고 한다.
또한 1월 12일에는 누적 회원 100만 명 돌파를 기념해 동국제약의 ‘품절 대란템’ 등 인기 제품을 특가로 소개하는 유튜브 쇼핑 라이브 방송도 진행될 예정이다.
이와 함께 행사 기간 동안 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 100명에게 미닉스 음식물 처리기, 센텔리안24 ‘마데카 프라임 맥스’ 등 다양한 경품을 증정한다. 아울러 1월 18일까지 총 1000만 원 규모의 쇼핑 지원금과 10만 원 상당의 쿠폰팩을 제공하는 등 추가 혜택도 마련했다.
동국제약 관계자는 “그동안 DK SHOP에 보내주신 고객들의 성원에 보답하고자 이번 감사제 프로모션을 준비했다”면서 “역대급 할인과 풍성한 구매 혜택을 마련한 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0