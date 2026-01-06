야나두, 성인 기초 영어교육 ‘스르르학습지’ 리뉴얼 출시

‘하루 1장’ 학습 효율 극대화 위해 상품 구성 전면 개편
공부 니즈 북돋는 감각적인 디자인 리뉴얼로 학습 몰입도 높여
왕초보 맞춤형 커리큘럼에 필기구·태블릿 결합한 ‘풀패키지’ 선봬
에듀테크 기업 야나두(공동대표 김정수, 김민철)가 성인 기초 영어 학습자를 위해 ‘스르르학습지’를 리뉴얼 출시하고, 학습 효율과 디자인을 대폭 강화한 신규 패키지를 선보였다고 밝혔다.
이번 리뉴얼은 바쁜 현대인들이 중도에 포기하지 않고 ‘영어 공부의 습관화’를 이룰 수 있도록 학습 부담을 낮추고, 공부하고 싶은 욕구를 자극하는 시각적 요소와 구성품을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
가장 큰 변화는 상품 구성의 전면 개편이다. 야나두는 기존의 ‘하루 1장’ 학습 원칙을 더욱 효과적으로 실천할 수 있도록 커리큘럼을 세분화했다. 단순 암기에서 벗어나 스토리텔링 방식을 도입했으며, 학습자가 직접 쓰고 말하는 아날로그적 학습 경험을 극대화해 자연스럽게 문장을 확장할 수 있도록 설계했다. 바쁜 직장인이나 학생들도 부담 없이 매일의 성취감을 느낄 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
또 감각적인 디자인 리뉴얼을 통해 소장 가치를 높였다. 학습자의 공부 니즈를 북돋아 줄 수 있도록 세련되고 트렌디한 디자인을 적용했으며, 학습지와 시너지를 낼 수 있는 전용 굿즈(플래너, 필기구 등)와 태블릿 PC 결합 혜택을 제공해 언제 어디서나 몰입감 있는 학습 환경을 조성했다.
야나두 관계자는 “성인 학습자들이 영어 공부를 숙제처럼 느끼지 않고 일상의 즐거운 루틴으로 받아들일 수 있도록 이번 리뉴얼을 진행했다”며 “강화된 구성과 감각적인 디자인이 적용된 스르르학습지를 통해 더 많은 학습자가 영어 말하기의 자신감을 얻길 바란다”고 전했다.
한편, 야나두는 이번 리뉴얼 출시를 기념해 공식 홈페이지에서 프로모션을 진행하고 있다. 수강 기간 내 미션을 달성하면 기간 제한 없이 강좌를 이용할 수 있는 ‘평생 수강’ 혜택 등 다양한 이벤트 정보는 야나두 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
