더에이치디자인컴퍼니, SK이노베이션 E&S 전남도시가스 사옥 리모델링 설계 수행

공간 디자인 전문기업 더에이치디자인컴퍼니가 SK이노베이션 E&S 전남도시가스 사옥 리모델링 설계를 수행하며, SK그룹 에너지계열사 사옥 프로젝트 전반에서 중요 협력사로서의 입지를 강화했다고 6일 밝혔다.
이번 프로젝트는 SK이노베이션 E&S 계열사의 주요 사업 거점인 전남도시가스 사옥을 대상으로 진행된 리모델링 설계로, 노후화된 업무 공간을 개선하는 수준을 넘어 SK그룹이 추구하는 기업 가치와 업무 환경 전략을 공간에 반영한 중·대형 기업 사옥 프로젝트다.
전남도시가스는 SK이노베이션 E&S 계열의 핵심 에너지 기업으로, 지역 에너지 공급과 인프라 운영을 담당하는 중추적 역할을 수행하고 있다. 더에이치디자인컴퍼니는 이번 사옥 리모델링 설계를 통해 SK이노베이션 계열 프로젝트 수행 이력을 공식적으로 확보하며, SK그룹과의 중요한 협력관계사로서 신뢰를 공고히 했다고 전했다.
이번 전남도시가스 사옥 리모델링은 SK그룹 계열사 특유의 조직 구조와 업무 흐름을 분석해 공간을 재구성하고, 계열사 간 협업과 내부 소통을 강화하는 커뮤니케이션 중심의 공간 설계를 핵심으로 추진됐다. 또한 에너지 기업에 요구되는 안정성과 신뢰 이미지를 공간 전반에 담아내는 데 주력했다.
더에이치디자인컴퍼니는 SK그룹 프로젝트에서 요구되는 높은 기준의 완성도와 실사용 중심 설계를 충족시키며, 보여주기식 디자인이 아닌 지속 가능한 기업 사옥 솔루션을 제시했다.
더에이치디자인컴퍼니 이성민 대표는 “SK이노베이션 E&S 전남도시가스 사옥 리모델링 설계는 SK그룹이 지향하는 업무 환경과 기업 가치에 대한 이해를 바탕으로 수행한 프로젝트”라며 “더에이치디자인컴퍼니는 이번 협업을 계기로 SK그룹과의 장기적인 파트너십을 구축하고, 계열사 사옥 프로젝트 전반에서 지속적으로 신뢰를 쌓아가는 협력사가 되고자 한다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
