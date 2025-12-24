“지역사회와 따뜻한 연말함께”… 롯데이노베이트, 아동 양육시설에 케이크 기부

지역 아동·취약계층에 따뜻한 연말 선물 전달
롯데이노베이트는 24일 연말을 맞아 서울 금천구의 아동양육시설 ‘혜명메이빌’에 크리스마스 케이크 100개를 전달했다고 밝혔다. 이번 기부는 시설 아이들과 지역 이웃들에게 따뜻한 연말을 전하자는 취지로 진행됐다.
임직원 참여형 봉사와 IT 교육 등 사회공헌 지속
혜명메이빌은 1946년 설립된 아동양육시설로, 아동과 청소년 등 다양한 연령대의 아이들이 생활하고 있다. 롯데이노베이트는 2008년 혜명메이빌과 자매결연을 맺은 이후 17년째 인연을 이어오고 있다. 그동안 현장체험 학습, IT 교육 지원, 도서 및 의류 기부 등 꾸준한 사회공헌 활동을 펼쳐왔다.
이번에 전달된 케이크는 혜명메이빌은 물론 서울 지역 여러 사회복지기관과 취약계층 가정에도 함께 전해진다. 롯데이노베이트는 “작은 정성으로 아이들에게 따뜻한 크리스마스 추억을 선물하고 싶었다”고 밝혔다.
롯데이노베이트는 임직원이 직접 참여하는 봉사활동을 다양하게 운영 중이다. IT 전공 임직원이 지역 청소년에게 IT 교육과 멘토링을 제공하는 ‘디지털 재능기부’ 프로그램과, 스마트팜 플랫폼 ‘도시의 푸른농장’에서 수확한 신선 농산물을 이웃에 나누는 활동도 이어가고 있다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0