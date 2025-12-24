부동산원-두레시닝, 상업용부동산 통계 및 산업 발전 위해 맞손

민·관 데이터 연계로 시장 분석 고도화 추진
한국부동산원은 두레시닝㈜과 상업용부동산 통계와 부동산 산업 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.
이번 협약은 상업용부동산 정보 교류를 통해 민·관 협업을 강화하고, 통계 기반의 시장 분석 역량을 높이기 위해 추진됐다. 양 기관은 협약을 계기로 데이터 연계와 공동 분석을 확대해 상업용부동산 통계의 신뢰성과 활용도를 제고할 계획이다.
협약에 따라 양측은 △상업용부동산 관련 정보 교류 △민·관 상업용 및 비주거 데이터 연계 분석을 통한 상업용부동산 통계 발전 △부동산 산업 성장을 위한 상호 협력 등을 추진한다.
김세형 한국부동산원 공시통계본부장은 “양 기관의 데이터와 분석 역량을 결합해 상업용부동산 시장 분석에 필요한 통계 기반을 강화하겠다”며 “신뢰도 높은 상업용부동산 통계 제공을 위해 협업을 이어가겠다”고 말했다.
