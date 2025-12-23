정상제이엘에스, 국제 정보보호 표준 ‘ISO 27001’ 획득

북미·유럽 등 글로벌 교육시장 진출 가속화하는 핵심 보안 경쟁력 확보
교육 플랫폼 기업 정상제이엘에스는 23일 서울 강남구 본사에서 열린 수여식에서 영국표준협회(BSI)로부터 국제 표준 정보보호경영시스템 인 ‘ISO/IEC 27001(이하 ISO 27001)’ 인증을 획득했다고 밝혔다. 이날 행사에는 박정흠 정상제이엘에스 대표이사를 비롯한 BSI 주요 관계자들이 참석했다.
ISO 27001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 정보보호 분야 최고 권위의 국제 인증이다. 조직적·인적·물리적·기술적 통제 등 4개 분야, 총 93개 세부 항목에 대한 엄격한 심사를 통과해야만 획득할 수 있어 정보보안의 ‘국제 통용 여권’으로 불린다.
정상제이엘에스는 이번 인증을 통해 핵심 교육 플랫폼 ‘fluenC’가 국제 수준의 데이터 보호 및 시스템 운영 역량을 갖춘 플랫폼임을 공식적으로 인정받았다. 개인정보 보호 기준이 특히 엄격한 글로벌 교육 시장에서 필수적인 ‘보안 신뢰성’을 확보한 만큼, 해외 파트너사와 고객 확보에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.
회사는 이번 ISO 27001 인증을 해외 시장 확대의 중요한 교두보로 삼아 북미·유럽 등 선진 교육 시장 진출을 본격화할 계획이다. 해당 시장은 에듀테크 서비스 도입 시 국제 표준 보안 인증을 요구하는 경우가 많아, 이번 인증이 fluenC의 글로벌 확장에 중요한 경쟁력이 될 전망이다.
정상제이엘에스는 2021년 한국인터넷진흥원(KISA)의 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 획득해 국내 보안 체계를 고도화한 바 있다. 이번 ISO 27001 인증까지 확보하며 국내외를 아우르는 보안 컴플라이언스를 완성하게 됐다.
정상제이엘에스 관계자는 “이번 ISO 27001 인증은 fluenC가 전 세계 어디서나 신뢰할 수 있는 플랫폼임을 다시 한번 입증한 것”이라며, “강화된 보안 경쟁력을 기반으로 해외 시장 진출을 가속화해 글로벌 교육 플랫폼 기업으로 도약하겠다”고 말했다.
