시니어 두뇌 건강을 위해 인지력-기억력 동시 케어

중장년층과 노년층 사이에서 두뇌 건강관리에 대한 관심이 높아지면서 CJ웰케어의 ‘닥터뉴트리 메모리메이트’가 주목받고 있다. 이 제품은 식약처로부터 기능성을 인정받은 포스파티딜세린과 은행잎 추출물을 주원료로 해 노화로 인해 감소하는 인지력과 기억력, 혈행 개선을 동시에 돕는 건강기능식품이다. 여기에 항산화 작용을 하는 비타민 E까지 더해져 ‘인지력·기억력·혈행·항산화’의 4중 기능성을 한 번에 누릴 수 있는 것이 특징이다.
핵심 성분인 포스파티딜세린은 뇌세포와 세포막의 주요 성분으로 뇌 기능을 유지하는 역할을 한다. 메모리메이트에 사용된 성분은 100% 식물성 원료에서 추출했다. 대두에 단 0.001%만 존재하는 극소량의 핵심 성분을 지표성분 손실을 최소화하는 국내 유일의 제조공법으로 추출해 높은 순도를 자랑한다. 실제로 65∼78세 노인을 대상으로 한 인체시험 결과 12주간 매일 300㎎을 섭취했을 때 학습 인지력과 안면 인식 능력 등이 유의미하게 증가함이 확인됐다.
또한 이 제품에는 은행잎 추출물 플라보놀 배당체가 식약처 기준 1일 최대 섭취량만큼 포함돼 있다. 비타민 E 역시 영양성분 기준치 100% 함량으로 배합돼 종합적인 두뇌 건강관리를 지원한다. 나이가 들면서 인지력이 떨어지거나 기억력이 감퇴하는 중장년층에게 적합한 이 제품은 CJ웰케어 건강케어센터를 통한 전화 주문으로 구입할 수 있으며 상담 시 사은품도 제공된다.
