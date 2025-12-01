힘없는 모발-두피 ‘네옵타이드 엑스퍼트’로 관리

매서운 한파가 이어지는 겨울철은 두피와 모발 건강에 각별한 관리가 필요한 시기다. 건조한 대기와 실내외 온도 차는 두피의 유·수분 균형을 무너뜨리고 모근을 약화시켜 머리카락이 가늘어지거나 탈락이 늘어나는 원인이 된다.
클리닉 시장에서 입지를 다져온 JW신약은 겨울철 약해진 두피와 모발 관리를 위한 홈케어 솔루션으로 프랑스 더모코스메틱 브랜드 듀크레이의 ‘네옵타이드 엑스퍼트’를 제안하고 있다. JW신약이 국내 판매를 전담하는 이 제품은 단순한 모발 표면 관리가 아닌 두피와 모근 환경 개선에 초점을 맞춘 것이 특징이다.
네옵타이드 엑스퍼트의 핵심 성분은 밀크씨슬 추출물 기반의 특허 성분 ‘앵커레인’으로 가늘고 힘없는 모발의 뿌리를 지지해 모근의 고정력을 강화하는 데 도움을 준다. 여기에 모발 성장 주기 유지에 관여하는 ‘레스페데자’ 성분과 항산화 물질을 함유한 ‘망갈리돈’ 성분을 더해 건조하고 예민해진 겨울철 두피 장벽 보호와 건강한 모발 환경 조성에 기여한다.
제형은 끈적임을 최소화한 고농축 세럼 타입으로 두피에 직접 도포해도 빠르게 흡수되고 잔여감이 적다. 하루 한 번 간편하게 사용할 수 있어 일상적인 두피 관리용은 물론 병의원 치료와 병행하거나 모발 이식 등 전문 시술 이후 예민해진 두피의 애프터 케어 용도로도 활용할 수 있다.
JW신약은 의약품 분야에서 축적한 전문성을 바탕으로 병의원 치료 이후 가정에서의 지속적인 관리까지 이어지는 두피·모발 토털 케어 포트폴리오를 구축하고 있다. JW신약 관계자는 “겨울철 모발 관리는 얼굴 피부처럼 꾸준한 보습과 영양 공급이 중요하다”며 “네옵타이드 엑스퍼트는 집에서도 손쉽게 두피와 모발 건강을 관리할 수 있는 겨울철 홈케어 솔루션”이라고 말했다.
