연금자산관리센터-영업점 연계…‘하이브리드’ 연금 솔루션 제공

KB증권은 영업점과 연금자산관리센터를 연계한 ‘하이브리드 상담 전략’을 통해 연금 컨설팅 서비스를 한층 고도화하고 있다고 밝혔다. 대면과 비대면을 결합한 상담 체계를 중심으로 고객 맞춤형 1대1 자산관리 서비스를 강화하며 고객 만족도 제고와 차별화된 연금 관리 경험을 제공하고 있다.
KB증권은 고객별 연금자산 구조와 생애주기, 노후 목표 등을 종합적으로 진단한 뒤 이를 기반으로 최적의 연금 솔루션을 제시한다. 이를 위해 연금 컨설팅 전문 인력을 통해 세밀한 진단과 체계적인 관리 서비스를 제공한다. 동시에 모바일·온라인 기반의 비대면 채널을 확대해 고객이 언제 어디서든 연금 상담을 받을 수 있는 환경을 구축했다.
대면 상담 부문에서는 최고 수준의 연금 컨설팅을 제공하는 프라이빗뱅커(PB)를 ‘연금마스터’로 선정해 전국 주요 영업점에 배치했다. 고객은 영업점을 방문해 1대1 맞춤형 상담을 받을 수 있다. 필요할 경우 연금본부 소속 세무사·노무사·계리사 등 전문가가 직접 영업점 또는 고객이 원하는 장소를 방문해 심층적인 상담 서비스를 제공한다. 이러한 전문성 기반의 대면 컨설팅은 고객의 신뢰를 높이는 동시에 복잡한 연금 제도나 세제 관련 문의에도 실질적인 도움을 줄 수 있도록 설계됐다.
비대면 상담 서비스도 강화했다. 연금자산관리센터 프라임PB를 통해 전화 상담 서비스를 제공하고 있으며 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB M-able(엠마블)’에서 상담 예약을 하면 전문 상담원이 고객이 지정한 시간에 직접 연락해 맞춤형 연금 컨설팅을 진행한다. 이를 통해 고객은 고객센터 연결 대기 없이 빠르고 편리하게 상담을 받을 수 있어 만족도가 높다. KB증권은 이러한 하이브리드 시스템을 통해 오프라인의 전문성과 온라인의 접근성을 동시에 구현하며 고객만족 서비스를 강화하고 있다.
KB증권은 하이브리드 상담 체계를 기반으로 연금 자산의 효율적 운용과 장기적 성장 지원에 주력하고 있다. 특히 디폴트옵션, 추천 포트폴리오, 자동투자 솔루션 등 연금 특화상품과 서비스를 지속적으로 고도화해 고객이 체감할 수 있는 수익률 개선과 안정적 자산 성장을 도모하고 있다.
송상은 KB증권 연금본부장은 “고객 신뢰를 기반으로 연금 비즈니스 경쟁력을 강화해 온 KB증권의 노력이 인정받고 있다”며 “앞으로도 고객의 노후자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 차별화된 연금 특화상품과 상담 서비스를 확대해 나가겠다. KB증권 연금본부는 고객이 든든하고 풍요로운 노후를 맞이할 수 있도록 대한민국 대표 연금자산관리 기관으로서의 역할과 책임을 다할 것”이라고 말했다.
댓글 0