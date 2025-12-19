대상, 컬리푸드페스타 2025 참가… ‘청정원·호밍스’ 체험부스 놀러오세요

마곡 르웨스트 전시장에서 21일까지 개최
청정원 브랜드와 호밍스 간편식 부스 2곳 운영
‘겨울 숲 속의 디테일 요정’ 테마로 공간 연출
제품 시식·샘플링·이벤트 등 고객 체험 강화
대상은 19일 ‘컬리푸드페스타 2025’에 참가해 청정원과 간편식 브랜드 호밍스 홍보 부스를 운영한다고 밝혔다. 행사는 마곡 르웨스트 전시장에서 오는 21일까지 열리며, 이번 행사는 ‘모두를 위한 컬리스마스’를 주제로 100여 개 기업과 160여 개 브랜드가 참여한다.
대상은 이 행사에서 두 개의 체험형 부스를 마련했다. 호밍스 부스는 지난해 선보인 ‘디테일 요정의 집’을 확장한 콘셉트로, 올해는 ‘디테일 요정의 겨울 숲속’을 테마로 구성했다. 눈 덮인 숲을 배경으로 한 공간에서 ‘초간편 국물요리’ 제품을 시식할 수 있으며, SNS 이벤트에 참여한 고객에게는 제품 2종을 랜덤 증정한다.
청정원 부스는 브랜드 슬로건 ‘The Better Tasting Life(오늘을 더 맛있게)’에 맞춰, 라이프푸드 브랜드로서의 방향성을 시각적으로 표현했다. 방문객은 청정원의 7개 라인업과 대표 제품을 한 곳에서 볼 수 있다. 또한 컬리 회원을 대상으로 ‘찜하기’ 미션 이벤트를 진행해, 선택한 제품 2종을 제공한다. 겨울 시즌에 맞춰 ‘홍초 윈터 에디션’ 신제품 시음 행사도 함께 열린다.
대상 관계자는 “이번 행사는 소비자가 청정원과 호밍스의 제품을 직접 맛보고 경험할 수 있는 자리다. 남은 기간 더 많은 고객들이 두 브랜드의 차별화된 품질을 체감하길 바란다”고 말했다.
