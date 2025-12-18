농협은행, ‘2025 데이터 진흥 주간’ 대통령 표창 및 과기정통부 장관상 수상

NH농협은행은 과학기술정보통신부가 주최한 ‘2025 AI를 위한 데이터&클라우드 진흥주간’에서 데이터 산업진흥 기여 부문 대통령 표창과 데이터 품질 대상 부문 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다고 18일 밝혔다.
이번 대통령 표창은 AI 서비스 혁신과 빅데이터 분석, 데이터 비즈니스 활성화 등 데이터를 통한 가치 창출 성과를 인정받아 수여되는 정부 포상이다. 농협은행은 금융권 최고 수준의 데이터 플랫폼을 구축해 혁신 금융 서비스를 제공하고 데이터 개방과 유통 활성화에 기여하며, 민·관 데이터 협력 강화에 앞장서 온 점에서 높은 평가를 받았다.
아울러 ‘2025 데이터 품질대상’에서도 과기정통부 장관상을 수상하며, 데이터 품질과 관리체계 전반에서 우수성을 인정받았다.
강태영 농협은행장은 “데이터는 오랜 시간 헌신과 축적을 통해 만들어지는 결과물로 돈으로 살 수 없는 자산”이라며 “데이터 중심의 기본 원칙에 충실한 은행으로서 다가올 AI 시대를 준비해 나가겠다”고 말했다.
한편 농협은행은 올해 데이터 활용 부문에서 대통령 표창을 비롯해 국회의장상, 과기부장관상 등 정부포상 5관왕을 달성했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
