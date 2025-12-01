동탄역, 백화점 걸어서 이용… GTX-A 삼성역 연장 ‘호재’

e편한세상 동탄역 어반원
GTX 이용하면 수서까지 21분… 롯데백화점-트레이더스 ‘슬세권’
동탄인덕원선 등 개발호재 풍부… 34∼59㎡ 1~2인 가구 맞춤 평면
비규제 상품… 누구나 청약 가능
DL이앤씨가 내년 1월 중 ‘e편한세상 동탄역 어반원’ 분양에 나선다고 밝혔다. 경기 화성시 오산동 동탄2신도시 C14블록에 공급하는 이 단지는 △지하 4층∼지상 46층, 3개 동, 아파트 총 610가구와 △지하 3층∼지상 26층, 1개 동, 주거형 오피스텔 총 240실 규모다.
아파트(분양전환공공임대주택) 일반공급은 지난 8월 75.28대1의 높은 경쟁률로 마감됐다. 다음 달 240실의 오피스텔을 공급한다. 전용면적별로는 △34㎡OA 72실 △59㎡OA 120실 △59㎡OB 48실로 구성된다.
사통팔달 교통 네트워크와 동탄역 생활 인프라
e편한세상 동탄역 어반원은 GTX·SRT 동탄역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지다. 서울 출퇴근은 물론이고 수도권 내 다양한 지역을 편리하게 이동할 수 있다.
GTX를 이용하면 동탄역에서 수서역까지 약 21분이면 도착 가능하다. 단지 주변 버스정류장에서 강남과 판교, 서울역, 인천·김포공항 등으로 이동이 쉽다. 경부고속도로와 동탄대로, 수도권제2순환고속도로 등 도로 여건도 우수하다.
동탄역 상권부터 롯데백화점(동탄점), 트레이더스 홀세일 클럽(동탄점), 동탄역 그란비아스타 등 다채로운 동탄역 생활 인프라를 모두 걸어서 누릴 수 있는 것 역시 장점이다. 특히 각 대형 편의시설의 문화센터와 연계된 교육·스포츠·레저 프로그램을 가깝고 편리하게 이용 가능해 수요자들의 만족도가 더욱 높을 것으로 예상된다.
개발 호재와 직주 근접, 도심 속 공원까지 누린다
e편한세상 동탄역 어반원은 다양한 개발 호재를 갖추고 있어 높은 미래 가치가 기대된다. 우선 2028년 GTX-A 삼성역 연장으로 강남 접근성이 대폭 개선될 예정이다. 또한 경기도 안양시와 동탄1·2신도시를 잇는 동탄인덕원선은 2029년 개통을 목표로 공사가 진행 중이며 동탄도시철도(동탄트램)도 2028년 개통을 목표로 사업을 추진하고 있다.
단지 주변으로는 청계중앙공원을 비롯해 리베라CC, 동탄여울공원, 자라뫼공원, 오산천 등 쾌적하고 여유로운 자연환경을 갖추고 있다. 여기에 경부고속도로 상부공간 공원이 2027년 1월까지 조성될 예정이어서 수혜가 예상된다. 화성시에 따르면 경부고속도로 상부공간 공원은 직선화한 경부고속도로 동탄터널 상부공간에 축구장 12배에 달하는 규모로 조성된다.
차별화된 특화 설계, e편한세상 브랜드 프리미엄
e편한세상 동탄역 어반원은 1.5룸과 2룸으로 구성된다. 남동·남서향 위주 배치를 통해 조망과 일조권까지 고려했다. 특히 전체 공급량의 70%에 달하는 전용 59㎡는 소형 아파트 대체가 가능한 1∼2인 가구 맞춤 평면으로 선보일 예정이다. 라운지카페(무인), 멀티룸 등 주거형 오피스텔에 최적화된 커뮤니티 시설도 들어선다.
DL이앤씨는 업계 최고 수준인 ‘AA-(안정적)’ 회사채 신용등급을 7년 연속 유지하고 있어 재무 안정성을 갖춘 회사로 손꼽힌다. 여기에 e편한세상은 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 총 13회 수상, 소비자가 선정한 품질만족대상 7년 연속 수상, 스마트 아파트 브랜드 5년 연속 1위(비즈빅데이터연구소) 등 대한민국 주거 트렌드를 선도하는 대표 브랜드로 가치를 인정받고 있다.
비규제 지역, 비규제 상품으로 누구나 청약 가능
e편한세상 동탄역 어반원은 비규제 지역 내에 위치한 비규제 상품으로 미래 가치가 높은 지역에 투자를 원하거나 내 집 마련의 대안을 찾는 수요자들의 관심이 높을 전망이다.
만 19세 이상이면 청약통장, 거주지 제한, 주택 소유 여부와 관계없이 청약이 가능하다. 당첨자 선정 방식도 100% 추첨제다. 재당첨 제한이 없으며 아파트 청약 시 무주택 자격 유지가 가능하다. 자금조달계획서와 토지거래허가, 실거주 의무 등 아파트에 적용되는 각종 규제로부터도 상대적으로 자유롭다.
이와 함께 규제지역 내 오피스텔은 소유권 이전등기 시점까지 전매가 제한되나 e편한세상 동탄역 어반원의 경우 비규제지역으로 전매가 가능해 투자 가치가 높다는 평가다.
DL이앤씨 분양 관계자는 “e편한세상 동탄역 어반원은 편리한 교통과 풍부한 생활 인프라를 동시에 누릴 수 있는 입지에 공급돼 수요자 관심이 매우 높다”며 “다양한 개발 호재로 미래 가치가 높게 평가받고 있을 뿐만 아니라 상품성까지 두루 갖춰 좋은 결과를 기대하고 있다”고 밝혔다.
e편한세상 동탄역 어반원의 입주 시기는 2028년 7월로 예정돼 있다.
e편한세상 동탄역 어반원 개요
위치: 경기 화성시 오산동 동탄2신도시 C14블록
규모: △지하 4층∼지상 46층, 3개 동, 아파트 총 610가구 △지하 3층∼지상 26층, 1개 동, 주거형 오피스텔 총 240실
댓글 0