탁월한 입지-개발호재-브랜드 3박자 갖춘 아파트

포레나더샵 인천시청역
㈜한화 건설부문과 ㈜포스코이앤씨가 인천 남동구 간석동 일원에 건립되는 ‘포레나더샵 인천시청역’을 새해 1월 분양할 예정이다. 인천에서 성공 신화를 이어가고 있는 두 대형 건설사가 컨소시엄으로 수요자들의 많은 관심이 예상된다.
단지는 상인천초등학교 주변 간석동 일대를 재개발하는 사업으로 지하 4층∼지상 최고 35층, 24개 동, 전용면적 39∼84㎡ 총 2568가구로 이 중 735가구를 일반분양한다.
포레나더샵 인천시청역은 뛰어난 교통 접근성을 갖췄다. 인천지하철 1·2호선 환승역인 인천시청역과 인천지하철 1호선 간석오거리역이 도보권에 위치해 대중교통 이용이 편리하다. 경인로를 통해 수도권제1·2순환고속도로 및 제2경인고속도로 진입도 수월하다. 또 광역버스를 이용하면 서울 합정·홍대입구까지 약 1시간 내외로 이동 가능하다.
또한 인천시청역에는 수도권 광역급행철도(GTX)-B 노선의 개통이 예정돼 있어 교통 편의성과 미래가치가 크게 높아질 전망이다. GTX-B 노선은 인천 송도에서 경기 남양주 마석까지 약 82.8㎞를 잇는 고속철도망으로 서울 여의도, 용산, 서울역, 청량리 등을 빠르게 오갈 수 있다.
교육 환경도 우수하다. 단지 바로 앞에 상인천초교가 자리한 ‘초품아’이며 반경 1㎞ 내에 상인천중·구월중·간석여중·신명여고·인제고·인천예술고교 등이 밀집된 원스톱 학세권 입지를 갖췄다.
생활 인프라도 풍부하다. 홈플러스(구월점), 롯데백화점(인천점), 이마트 트레이더스(구월점) 등 대형 쇼핑시설과 인천시청, 인천경찰청, 간석1동행정복지센터, 인천문화예술회관, 가천대길병원 등 주요 공공·의료기관도 가깝다.
포레나더샵 인천시청역은 간석동·구월동 일대 정비사업 프리미엄의 흐름을 이어갈 신규 분양 단지로 주목받고 있다. 앞서 공급된 한화포레나 인천 구월, 힐스테이트 인천시청역, 인천시청역 한신더휴 등과 함께 일대를 새로운 주거타운으로 재편하는 중심축 역할을 할 전망이다.
단지는 차별화된 상품성을 갖춘 브랜드 대단지로 입주민의 삶의 질을 높이는 다양한 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다. 체육시설로 골프연습장과 스크린골프, GX룸, 필라테스 스튜디오, 샤워실 등이 마련되며 자녀 보육과 교육을 위한 키즈 북하우스, 그룹스터디룸, 1인 스터디룸, 키즈 카페, 키즈 짐 등도 계획돼 있다.
포레나더샵 인천시청역은 홈닉과 EV에어스테이션 등 최신 트렌드에 맞춘 첨단 시스템도 도입해 입주민들의 생활 편의성과 주거 품질을 한층 높일 전망이다.
본보기집은 새해 1월 중 인천 남동구 구월동 인천시청 인근에 마련될 예정이며 입주는 2029년 9월 예정이다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
