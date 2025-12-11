SK온, 美 포드와 배터리 합작 종결… 2개 공장 각자 운영키로

“더딘 전기차 전환 속도 등 시장 환경 영향” 분석
합작법인 체제 종결… 운영 효율성 제고 기대
SK온, 테네시 공장 고객·제품 다변화 추진
SK온 “포드와 전략적 협력은 지속할 것”
SK온이 미국 완성차 업체 포드와 합작법인 체제를 종결하기로 했다. 예상보다 더딘 전기차 전환 속도 등 글로벌 자동차 시장 환경이 영향을 미쳤다는 분석이다. 다만 두 기업 전략적 협력 관계는 지속하기로 했다.
SK온은 포드와 미국 배터리 생산 합작법인인 ‘블루오벌SK(BlueOval SK)’의 운영 구조를 재편하기로 했다고 11일 밝혔다. 블루오벌SK는 SK와 포드가 각각 지분 50%를 보유한 합작법인이다. 운영 구조 재편 핵심은 생산 시설을 두 기업이 독립적으로 소유 및 운영하는데 있다.
이에 따라 SK온은 테네시 주 공장을, 포드는 자회사를 통해 켄터키 주 공장을 각각 운영하기로 합의했다. SK온 측은 ‘선택과 집중’을 통해 생산성을 향상시키고 운영 유연성과 대응 속도를 끌어올려 변화하는 시장과 고객 요구에 효과적으로 대응하기 위한 전략적 판단이라고 강조했다. SK온 관계자는 “합작법인 종결 이후에도 테네시 공장을 중심으로 포드와 전략적 협력 관계를 굳건히 이어나갈 예정”이라며 “테네시 공장은 포드의 전동화 차량 및 부품 단지인 블루오벌시티( BlueOval City) 내에 위치해 배터리 적시 공급에 유리한 입지”라고 설명했다.
이번 합의는 관계 당국 승인과 관련 절차를 거쳐 내년 1분기 말경 마무리될 것으로 보고 있다.
SK온 관계자는 “이번 합의는 운영 효율 제고를 위한 자산과 생산 규모의 전략적 재편 측면으로 볼 수 있다”며 “45GWh 규모 테네시 공장에서 포드 등 다양한 고객사 전기차용 배터리와 ESS 공급을 추진해 북미 시장에서 수익성에 중점을 두고 내실을 다져나갈 것”이라고 말했다.
