광동제약, 옥수수수염차 라이트 첫 출시… 2040 여성소비자 공략

기존 풍미는 그대로, 목넘김은 한층 부드럽게
광동제약은 9일 대표 음료 브랜드인 옥수수수염차의 라인업을 확대한 신제품 ‘광동 옥수수수염차 라이트’를 출시했다고 밝혔다.
카페인 없는 가벼운 차음료 콘셉트
신제품은 기존 옥수수수염차의 구수한 풍미를 유지하면서도, 보다 깔끔하고 부드러운 목넘김을 구현한 것이 특징이다. 일반 제품의 진한 맛을 선호하는 소비자뿐 아니라, 한결 가벼운 바디감을 선호하는 고객층까지 폭넓게 공략한다는 전략이다.
‘광동 옥수수수염차 라이트’는 ‘V로 일상을 가볍게’라는 콘셉트 아래, 일상 속 수분 보충과 건강 관리에 도움을 주는 가벼운 음료로 기획됐다. 카페인이 없어 공복이나 취침 전에도 부담 없이 마실 수 있다는 점이 장점이다.
제품은 500ml 용량으로 출시되며, 광동상회 공식몰과 네이버 스토어 등에서 구매할 수 있다. 광동제약은 출시를 기념해 리뷰 이벤트 등 다양한 소비자 참여형 행사를 진행할 예정이다.
광동제약 관계자는 “칼로리 부담 없이 맛과 건강을 함께 챙기려는 소비자들의 니즈가 커지고 있다. 광동제약은 앞으로도 변화하는 라이프스타일에 맞춘 음료를 지속적으로 선보이며 차음료 시장의 혁신을 이어갈 것”이라고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
