샤오미, 스마트폰 15T 프로 티머니 탑재… 한국사용자 맞춤 정책 확대

한국형 결제 서비스 본격 지원
교통부터 편의점까지 스마트폰 하나로
티머니 앱에서 충전·할인·소득공제 관리
충전과 소득공제도 앱 하나로 해결
샤오미코리아는 9일 스마트폰 ‘샤오미 15T 프로(Xiaomi 15T Pro)’에 모바일 교통 결제 서비스 ‘티머니(Tmoney)’를 도입했다고 밝혔다. 이번 도입으로 사용자는 실물 교통카드 없이 스마트폰으로 버스, 지하철 등 대중교통은 물론 편의점과 카페 같은 일상 가맹점에서도 결제할 수 있게 됐다. 샤오미코리아는 15T 프로를 시작으로 티머니를 지원하는 모델을 계속 늘려갈 계획이며, 한국사용자에게 맞춘 기능과 서비스를 지속적으로 강화할 예정이다.
샤오미 15T 프로의 티머니 기능은 사용 편의성을 크게 높였다. 이용자는 ‘모바일티머니’ 애플리케이션을 설치해 교통카드를 등록한 뒤, 스마트폰을 교통 단말기에 가볍게 대기만 하면 결제가 끝난다.
화면을 켜거나 앱을 열 필요도 없다. 스마트폰만 있으면 대중교통을 빠르고 간편하게 이용할 수 있다. 이 기능은 교통 요금 결제에만 머물지 않는다. 편의점, 카페, 베이커리 등 티머니 가맹점에서도 동일한 방식으로 결제할 수 있어, 일상 곳곳에서 현금을 꺼내거나 별도의 카드를 들고 다닐 필요가 없다.
‘모바일티머니’ 앱은 단순히 교통요금 결제만 지원하는 것이 아니다. 이 앱을 통해 잔액 충전과 사용 내역 조회, 자동 충전 설정, 어린이·청소년 요금 자동 할인, 교통비 소득공제 신청, 미사용 잔액 환급까지 한 번에 처리할 수 있다고 한다.
특히 분실이나 도난 시에는 앱에서 즉시 정지 및 재발급 신청이 가능해 보안 측면에서도 안전하다. 이처럼 충전부터 환급까지 모든 절차를 스마트폰 안에서 원스톱으로 관리할 수 있다는 점은 티머니 서비스의 큰 장점이다.
샤오미코리아 관계자는 “샤오미가 한국형 결제 시스템을 도입한 이유는 기술 혁신뿐 아니라 실제 생활에서의 편리함을 높이기 위한 현지화 전략의 일환이다. 티머니 지원을 통해 한국 소비자들이 교통과 일상 결제를 더 빠르고 간단하게 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
