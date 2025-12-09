‘삼양1963’, 출시 한달만에 700만개 팔렸다

기존 삼양라면 月판매량의 80%
삼양식품은 신제품 ‘삼양1963’이 출시 한 달 만에 700만 개 이상 팔렸다고 8일 밝혔다. 기존 삼양라면(오리지널) 월평균 판매량의 80%를 넘는 수치다.
프리미엄 시장 점유율 확대 노려
삼양1963은 소비자 가격이 기존 삼양라면의 약 1.5 배인 프리미엄 라면으로, 동물성 기름인 우지(소기름) 유탕 처리 방식을 현대적으로 재해석한 제품이다. 1963은 한국 최초 라면인 삼양라면이 출시된 해다. 지난달 28일부터 이달 4일까지 서울 성동구 성수동에서 진행된 삼양1963 팝업스토어에는 1만 명이 넘는 사람이 다녀갈 정도로 인기를 끌었다.
그간 불닭볶음면에 집중해 온 삼양식품은 프리미엄 국물 라면 시장에서의 점유율 확대를 노리고 있다. 삼양식품 관계자는 “우지라면에 대한 제품력과 소비자 선호도를 확인했다”며 “내년에도 온·오프라인 마케팅 콘텐츠를 계속 선보여 시장 점유율을 확대할 것”이라고 했다.
이소정 기자 sojee@donga.com
