삼표그룹, 안전경영 강화 위해 비상상황 대응 훈련 진행

삼표그룹은 비상상황 대응 체계를 강화하기 위해 가상 위기 시나리오 기반의 ‘테이블탑 훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다. 이번 훈련은 실제 사업장에서 발생할 수 있는 고강도 복합 위기 상황을 가정해 신속한 초기 대응 체계와 조직 간 협력 프로세스를 점검하는 데 주력했다.
삼표그룹은 작업자가 인천 레미콘 공장 수변전실에서 단독으로 VCB(진공차단기) 판넬을 점검하던 중 감전돼 쓰러진 상황을 가정해 훈련을 진행했다. 회사는 비상 대응 초기 단계에서 피해를 최소화할 수 있는 전략을 마련하고, 위기 시나리오별 핵심 구성원의 역할 수행 능력을 점검했다. 또한 현행 비상대응계획의 실효성을 검증하고 개선 과제를 도출하는 데 초점을 맞췄다.
특히 참석자들은 각 조직의 역할·책임(R&R)을 명확히 하고, 부서 간 협력과 의사결정 방식에 대해 토론 형식으로 의견을 공유했다. 삼표그룹은 이번 과정이 위기 발생 시 실시간 정보 취합과 기록의 중요성에 대한 공감대를 형성했고, 서류상의 대응 체계가 실제 긴박한 상황에서도 정확하게 작동하는지를 확인하는 계기가 됐다고 설명했다.
삼표그룹은 향후 훈련 과정에서 확인된 미비점을 즉시 보완하고 더욱 견고한 안전 관리 체계를 마련할 계획이다.
삼표그룹 관계자는 “안전은 기업의 지속가능한 성장을 위한 가장 기본적인 전제 조건이자 타협할 수 없는 핵심 가치”라면서 “앞으로도 실전과 같은 강도 높은 훈련을 정기적으로 실시해 어떠한 위기 상황에서도 임직원의 안전을 지키고 안정적인 사업 연속성을 확보할 수 있도록 빈틈없는 준비 태세를 갖추겠다”고 강조했다.
댓글 0