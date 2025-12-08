제일벽지, 프리미엄 합지 벽지 ‘해피데이’ 2026 신제품 컬렉션 출시

‘일상에 스며드는 조화로운 공간’ 제안
자연 질감, 따뜻한 느낌을 주는 컬러 중심의 디자인 강화
벽지 전문기업 케이에스더블유(KSW)의 제일벽지가 디자인과 친환경을 더욱 강화한 프리미엄 합지벽지 ‘해피데이(HAPPYDAY)’ 2026 신제품 컬렉션을 선보였다.
이번 시즌 컬렉션은 ‘일상에 스며드는 조화로운 공간’을 주제로, 공간의 기본 요소인 벽을 새롭게 바라보며 다양한 질감과 감각적인 패턴을 제안한 점이 특징이다.
최근 불확실한 경기 상황 속에서 안정감과 편안함을 중시하는 인테리어 트렌드가 두드러지고 있는 만큼, 제일벽지는 자연 소재에서 착안한 질감 표현과 따뜻한 느낌을 주는 컬러 구성을 강화했다.
부드러운 뉴트럴 톤에서 깊이 있는 포인트 컬러까지 폭넓게 확장한 팔레트는 공간 분위기를 차분하고 풍부하게 완성하도록 기획됐다. 여기에 우드, 스톤, 회벽 등 자연 질감을 사실적으로 담아낸 텍스처 디자인이 더해져 보다 자연스러운 공간 연출이 가능하다.
이번 컬렉션에서 주목되는 요소는 최근 인테리어 시장에서 주목받고 있는 회벽(Plaster Wall) 디자인을 집중적으로 구성한 점이다. 해피데이의 회벽 시리즈는 거친 표면감부터 고운 페인트 질감에 가까운 미세한 표현까지 폭넓은 텍스처 단계를 정교하게 구현해 다양한 공간 콘셉트에 대응할 수 있도록 했다. 과하지 않은 깊이감과 온도감이 더해진 회벽 디자인은 차분한 내추럴 인테리어를 선호하는 소비자에게 새로운 선택지를 제공한다.
아이 방을 위한 키즈 디자인 역시 이번 시즌에서 더욱 폭넓게 확장됐다. 최근 키즈룸이 단순한 휴식 공간을 넘어 아이의 취향과 개성을 담아내는 ‘창의적 생활 공간’으로 진화함에 따라, 신제품 키즈 라인은 기존 파스텔 중심의 구성에서 벗어나 생동감 있는 포인트 컬러와 그래픽적 패턴을 강화했다. 다양한 취향에 대응할 수 있도록 기획된 만큼 아이의 감성과 상상력을 자극하는 디자인이 돋보인다.
한편, ‘해피데이’는 환경부의 환경표지 인증을 획득한 친환경 벽지로, 유해 물질 저감과 생활환경오염 감소 효과를 공식적으로 인정받아 건강한 실내 공간 조성에 기여할 것으로 보인다.
케이에스더블유 정필모 사장은 “2026 해피데이 컬렉션은 사용자의 개성과 라이프스타일을 자연스럽게 담아내면서도 공간 전체의 조화와 안정감을 고려해 완성한 시즌 라인업”이라며 “주거와 상업 공간 모두에서 벽지 이상의 가치를 제공하는 제품이 될 것”이라고 설명했다.
댓글 0