자이가이스트, 엘리시안 강촌 모듈러 기숙사 준공… 단지형 모듈러 시장 본격 확대

GS건설 자회사 자이가이스트는 강원도 춘천 엘리시안 강촌 리조트 내에 목조 모듈러 방식으로 조성한 직원 기숙사 단지 ‘드림 포레스트’를 준공하고 단지형 모듈러 시장으로 사업 영역을 확대한다고 8일 밝혔다.
자이가이스트는 준공을 기념해 지난 5일 강원 및 수도권 리조트 대표와 관계자 50여명을 초청해 ‘드림 포레스트 데이’를 열고 모듈러 건축 솔루션을 소개했다.
행사에서는 공장 제작과 현장 설치를 병행하는 모듈러 공법의 특성을 기반으로 공기를 대폭 단축하고 리조트 운영에 미치는 소음·분진 영향을 최소화한 시공 효과가 공유됐다. 참석자들은 기숙사 내부 구조를 둘러보며 초단기 공사, 예산 효율화, 저소음 시공 등 운영시설에 적합한 모듈러의 적용 방식을 확인했다.
이번에 조성된 드림 포레스트는 지상 2층, 13개 동, 총 91실 규모다. 상주 직원들의 생활 패턴을 고려해 생활 동선을 분리했으며 제한된 공간에서도 자연채광과 통풍을 최대한 확보할 수 있도록 설계를 적용했다. 공장 제작 비중을 높이고 현장 공정을 축소해 공사 기간을 크게 줄인 점도 특징으로 꼽힌다.
자이가이스트 관계자는 “드림 포레스트는 리조트 운영 환경에 최적화된 모듈러 모델로 이번 준공을 통해 모듈러 공법이 가진 효율성과 확장 가능성을 입증했다”면서 “앞으로도 실용 중심의 솔루션을 통해 리조트, 단독주택, 숙소형 건물 등 다양한 유형으로 적용 가능한 모델을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
한편 자이가이스트는 GS건설의 모듈러 전문 자회사로 2023년 출범했다. 설립 초기 단독주택 중심의 B2C 사업을 진행했으나 최근에는 경북 안동 이재민 주거회복 단독주택 공급, 골프텔 및 아파트 단지 티하우스 건립 등 B2B·B2G 영역으로 사업을 확대하고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0