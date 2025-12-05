LS일렉트릭, 부산 초고압 변압기 공장 증설

생산능력 3배로… 북미 공략 가속
LS일렉트릭이 부산 사업장에 초고압 변압기 생산 라인을 추가하는 등 커져가는 글로벌 전력기기 시장 공략에 나선다.
4일 LS일렉트릭은 부산 강서구 화전산단 내 부산 사업장에서 제2생산동 준공식을 열었다. 제2생산동은 연면적 1만8059㎡(약 5463평) 규모로 1생산동과 비교해 연면적은 1.3배, 생산능력은 2.3배 수준이다. 투자금액은 1008억 원에 달한다. 이번 증설을 통해 부산 사업장의 초고압 변압기 생산 능력은 매출 기준 연간 2000억 원에서 6000억 원으로 확대된다.
LS일렉트릭은 생산시설 확충을 통해 최근 미국을 중심으로 커지고 있는 초고압 변압기 수요에 적극 대응한다는 방침이다. 인공지능(AI) 데이터센터 확충, 노후 전력망 교체, 신재생에너지 확대 등으로 인해 글로벌 전력기기 시장은 성장세를 보이고 있다. 미국 변압기 시장은 지난해 122억 달러(약 17조8000억 원)에서 2034년 257억 달러(약 37조5000억 원)로 연평균 7.7% 성장할 것으로 전망된다. 구자균 LS일렉트릭 회장은 “글로벌 초고압 전력 시장 점유율 확대를 위해 공격적으로 투자를 단행했다”며 “부산 사업장을 세계 초고압 시장의 핵심 생산기지로 육성하겠다”고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
