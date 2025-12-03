올해 드론 배송횟수, 작년보다 75% 증가

배송지역 50곳서 166곳으로 늘어
올해 드론이 전국에서 배송한 거리가 2만 km에 가까운 것으로 나타났다. 서울과 부산을 24회 왕복 가능한 수준이다. 해양 쓰레기 수거, 지역 안전 순찰 등 드론을 활용한 공공 서비스도 다양해지는 것으로 나타났다.
인명구조-산불감시용으로 활용도
국토교통부는 올해 전국 드론 배송 지역은 166곳으로 전년(50곳) 대비 232% 증가했다고 밝혔다. 드론 배송 횟수는 5236회로 전년(2993회) 대비 74.9% 늘었다. 올해 드론이 배송한 거리는 1만9276km로 서울과 부산을 24번 왕복할 수 있는 수준이었다.
드론을 통한 공공서비스는 838회 실시됐다. 인천 섬 지역에서는 갯벌 드론 감시로 6명을 구조하고 선박이 접근하기 어려운 무인도 암벽 사이 해양 쓰레기를 수거·운반했다. 보령에서는 섬 지역 폐의약품을 수거해 보건소로 운반하기도 했다. 김천, 울주, 서산, 여수, 통영 등에서는 산불·해양감시, 지역 안전순찰용으로 활용됐다.
민간에서도 드론 서비스를 다양화하고 있다. 고흥군에서는 드론 배송 거점과 배달점을 설치해 거금해양낚시공원에 생수, 낚시용품 등을 374회 배송했다. 제주도는 가파도 주민이 채취한 성게알, 비양도에서 생산한 해산물을 본섬으로 배송하기도 했다. 국토부 관계자는 “물류 취약지역 주민 생활 편의가 향상될 수 있도록 하겠다”며 “안전 관리도 강화할 것”이라고 했다.
이축복 기자 bless@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0