aT, 하반기 혁신자문위원회 개최… 혁신성과·국정과제 이행 노력 논의

한국농수산식품유통공사(aT)가 혁신자문위원회를 통해 올해 혁신성과와 향후 발전방안을 논의했다고 밝혔다.
혁신자문위원회는 농어촌·농어민(축산)이 잘사는 대한민국과 지속 가능한 농어업 실현을 목표로 한다. 지난 3월 정부, 학계, 현장, 유관기관 등 각 분야의 전문가들이 모여 △조직·경영 △정책·예산 △생산·수출 3개 분과로 구성됐다. 이후 각 분과 자문위원회는 혁신전략 추진 방향, 안정적 생산 과 수출 확대를 위한 사업기능 강화방안, 이를 뒷받침할 조직 운영, AI 활용 방안 등을 심도 있게 논의했다.
1일 서울 양재동 aT센터에서 진행된 하반기 혁신자문위원회에는 전체 분과를 통합해 그동안 논의된 안건의 추진현황을 점검하고, 혁신방향별 다섯 차례의 국회 공청회 개최, 유관기관과의 협업 추진 등 혁신이행을 위한 노력을 공유했다.
또한 기후변화 대응을 위한 여름배추 신품종 시범사업, 직거래 활성화, 식품영토 확장과 식량무기화 시대 국산 전략작물 육성 등 혁신성과와 발전 방향에 대한 자문위원의 다양한 의견을 청취했다.
이어 온라인도매시장 활성화 등 유통구조 혁신, K-푸드 수출 확대 등 정부의 핵심 국정과제 이행을 위한 aT의 노력과 성과, 역할 확대 방안에 대해서도 활발히 논의됐다.
이번 회의에서는 농식품부 차관을 역임하며 농업 혁신을 이끌어 온 민승규 세종대 스마트생명산업융합과 교수가 AI가 바꾸는 농업의 미래를 주제로 향후 농업과 aT의 미래 발전 방향을 공유하는 특강도 진행됐다.
홍문표 aT 사장은 “어려운 농업 여건 속에서도 혁신자문위원들의 고견을 바탕으로 1년간 다양한 혁신성과를 창출할 수 있었다”라며 “aT는 지속적인 혁신을 통해 국정과제를 체계적으로 이행하고 우리 농어업이 발전하는 밑거름이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
