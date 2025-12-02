[단신]미래에셋생명, ‘암 중입자 치료 대행 서비스’ 外

미래에셋생명이 ‘M-LIFE’ 앱 디지털 헬스케어서비스에 ‘암 중입자 치료 대행 서비스’를 도입했다고 1일 밝혔다. 중입자 치료는 중입자의 물리적 특성을 활용해 정상 조직 손상을 최소화하며 암세포를 정밀 공격하는 차세대 암 치료 기술이다. 이 서비스는 일본 내 7개 중입자 치료 전문 병원과 협력해 국내 치료가 어려운 고형암 환자에게 최적화된 의료 지원을 중개한다. 일본 현지 병원과 연계한 컨시어지 서비스도 함께 제공된다.
■ 삼성금융네트웍스, 고객 맞춤형 ‘뉴 모니모’ 내놔
삼성금융네트웍스는 금융플랫폼 모니모를 전면 개편한 ‘뉴 모니모’를 선보였다고 1일 밝혔다. 모니모는 삼성금융사들의 앱 서비스를 모은 통합 앱이다. 고객 취향에 따라 ‘생활 금융형’, ‘데일리 투자형’ 등 다양하게 홈 화면을 선택할 수 있다. 생명·화재·카드·증권 등 삼성금융 4사가 하나 된 금융 컨시어지 플랫폼으로 고객 맞춤형 경험을 제공한다는 의미를 담아 새로운 로고도 공개했다. 개편된 뉴 모니모는 앱 다운로드 또는 업데이트를 통해 만나볼 수 있다.
■ 한양증권 “계좌 자산 클수록 수익률 높아”
한양증권이 올해 1∼10월 예탁자산 1000만 원 이상 고객의 활동 계좌를 분석한 결과 자산 규모가 클수록 시장 평균 대비 높은 수익률을 기록한 것으로 나타났다고 밝혔다. 1일 한양증권에 따르면 예탁자산 10억 원 이상 고액 계좌의 평균 수익률은 80.5%로 집계됐다. 같은 기간 코스피·코스닥 합산 평균 상승률인 51.5%를 웃돌았다. 종합적으로 1000만 원 이상 계좌의 평균 수익률은 57.3%였다.
