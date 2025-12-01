쿠팡 김범석 두문불출…대통령실 고위급 “한국 사업이 만만한가”

쿠팡에서 3370만 명의 고객 개인정보가 유출된 가운데 정작 쿠팡 창업자인 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장(47)이 해외에 체류하며 모습을 드러내지 않는 것을 두고 책임론이 확산되고 있다. 쿠팡의 실질적 지배구조 정점에 있는 인물이 사태 발생 직후 어떠한 대외적 메시지도 내놓지 않으면서 “한국 사업을 가볍게 본 것 아니냐”는 비판의 목소리가 커지고 있다.
김 의장은 2021년 쿠팡 한국 법인 이사회 의장직과 등기이사직에서 물러나며 한국 사업과의 법적 연결고리를 최소화했다. 그러나 모회사인 미국 쿠팡Inc을 통해서 회사의 중장기 전략 방향과 투자 결정을 내리는 실질적인 책임자인 만큼 이번 대규모 고객 개인정보 유출 사태에 대해서도 책임을 지고 직접 사과해야한다는 여론이 많다.
김 의장은 물류센터 노동자 과로와 안전 문제, 쿠팡이츠 입점업체 수수료 착취 논란 등 굵직한 사건이 터질 때마다 전면에 나선 적이 한 번도 없었다. 김 의장은 2015년 국내 언론 대상 기자간담회 이후 공식석상에 선 적이 없다. 이로 인해 김 의장의 해외 체류가 ‘글로벌 경영’ 활동이라는 쿠팡 측의 설명과 달리 사실상 국내 규제와 감독을 피하기 위한 구조가 아니냐는 지적도 나왔다. 매년 국회 국정감사 증인 출석 요구 때마다 김 의장은 ‘해외 체류’를 이유로 들며 불출석했다.
대통령실도 이번 쿠팡의 개인정보 유출 사태를 심각하게 보고 있다. 대통령실 고위 관계자는 “미국에서 이 같은 일이 벌어졌으면 징벌적 손해배상으로 회사가 문을 닫았을 사안”이라며 “한국에서 사업한다고 만만하게 본 것 아니냐”고 지적했다. 이재명 대통령은 9월 “통신사, 금융사에서 해킹 사고가 잇따르고 있다”며 “보안 사고를 반복하는 기업들에 대해서는 징벌적 과징금을 포함한 강력한 대처가 이뤄지도록 관련 조치를 신속하게 준비해 주기 바란다”고 지시한 바 있다.
