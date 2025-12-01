제주산 한우·돼지고기, 1일 싱가포르 첫 수출길 올라

농림축산식품부는 이날 제주항에서 식약처와 제주특별자치도와 함께 제주산 한우 및 돼지고기 첫 수출을 기념하는 선적식을 열었다고 밝혔다. 지난달 2일 한국-싱가포르 정상회담에서 양국이 수출을 공식 합의한 지 한 달 만이다.
이날 싱가포르를 향한 수출 물량은 한우와 돼지고기를 포함해 4.5t 규모로, 이는 약 2억8000만 원 상당이다. 현재 싱가포르 수출이 허용된 작업장은 제주축협(도축장), 서귀포시축협(가공장) 등 6곳이다.
싱가포르는 육류 시장 규모가 연평균 5.5% 성장하고 있다. 수입 기준이 엄격한 국가 중 하나다. 이에 정부는 2016년부터 제주도청과 협력해 한우 및 한돈의 싱가포르 시장 진출을 추진했다. 중앙부처, 지방정부, 제주축산업계가 수년에 걸쳐 협력한 끝에 2025년 5월에는 프랑스 파리에서 열린 세계동물보건기구(WOAH) 총회에서 제주도 지역의 ‘구제역 청정국’ 지위를 획득하는 등 축산물 방역 안전을 증명받았다.
박정훈 농식품부 식량정책실장은 이날 선적식에서 “K-푸드와 함께 싱가포르 내 많은 시민들이 우리 축산물을 잘 알고 편하게 소비할 수 있도록 관계 기관과 협력하여 현지 홍보·판촉 행사를 개최하는 등 지원을 아끼지 않을 계획”이라고 밝혔다.
댓글 0