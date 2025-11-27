호반산업, 인천 서구 ‘호반써밋 인천검단 3차’ 견본주택 개관

호반그룹 건설계열 호반산업은 인천 검단신도시에 공급하는 ‘호반써밋 인천검단 3차’의 견본주택을 오는 28일 개관할 예정이라고 27일 밝혔다.
호반써밋 인천검단 3차는 인천광역시 서구 원당동(검단신도시 AB13블록)에 위치한다. 지하 2층~지상 29층, 8개동, 전용 84㎡(약 25평)·97㎡(약 29평) 총 905가구 규모로 조성한다. 전용면적별 가구수는 ▲84㎡A 105가구 ▲84㎡B 293가구 ▲84㎡C 116가구 ▲84㎡D 106가구 ▲전용 97㎡ 142가구 ▲전용 97㎡P 143가구다.
분양 일정은 내달 4일 특별공급을 시작으로 5일과 8일에는 각각 1순위, 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표일은 내달 12일이다. 정당계약은 내달 23~26일 4일간 진행한다.
호반써밋 인천검단 3차는 분양가상한제 적용 단지다. 2022년 3월에 진행된 사전청약에서 평균 40.36대1, 최고 118.9대1의 경쟁률을 기록했다.
인천지하철 1호선 연장선 아라역과 가깝다. 생활 편의성과 쾌적한 주거환경도 갖췄다. 단지 인근에는 넥스트 콤플렉스가 들어설 예정이다. 쇼핑몰, 멀티플렉스 영화관, 대형서점, 문화센터, 컨벤션, 키즈·스포츠테마파크 등 다양한 시설을 이용할 수 있다. 단지 남측으로 계양천이 흐른다. 계양천 수변 공원, 아라 센트럴파크, 풀무골 공원, 두물머리 공원 등이 주변에 위치한다. 인천검단꿈유치원도 도보권에 자리하고 있다.
호반써밋 인천검단 3차는 남향 위주의 단지 배치를 통해 통풍과 채광을 극대화했다. 전 타입 4베이(Bay) 판상형 구조로 주거 공간 효율성을 높이고 넓은 동간 거리로 개방감을 더했다. 총 1280대 주차공간을 제공하며 입주민들의 편의를 위한 피트니스센터, 실내골프연습장, 작은도서관, 독서실 등 다양한 커뮤니티 시설도 조성할 계획이다.
이번 분양은 호반그룹의 건설계열이 인천 검단신도시에서 네 번째로 선보이는 프로젝트다. 앞서 호반산업은 2018년 10월 검단호반써밋1차(1168세대)와 2019년 11월 호반써밋프라임뷰(719세대)를 각각 분양했다. 2023년 6월에는 호반건설이 검단호수공원역 호반써밋(856세대)을 선보였다. 이번 분양단지까지 더하면 인천 검단신도시에 3600세대 이상의 호반 브랜드타운이 조성될 예정이다.
호반써밋 인천검단 3차의 견본주택은 경기도 김포시 사우동 547-8번지에 위치하며, 입주는 2026년 12월 예정이다.
