아이플라이텍, AI 학습펜 ‘아이플라이텍 스캔톡 P30’ 와디즈 펀딩 오픈

AI 기반 학습 솔루션 기업 아이플라이텍(iFLYTEK)이 학습 패러다임의 혁신을 예고하는 차세대 AI 학습펜 ‘아이플라이텍 스캔톡 P30(iFLYTEK ScanTalk P30)’을 오늘(27일) 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 발표한다.
아이플라이텍 스캔톡 P30은 단순한 학습펜을 넘어 개인 맞춤형 AI 튜터로 진화했다. 스캔 기반의 번역과 단어 검색은 물론, 학습자 맞춤 피드백을 제공하는 AI 스피킹 연습, 문장 첨삭 기능까지 제공하는 것이 특징이다. 펀딩은 오늘(27일) 오후 2시부터 오는 12월 20일까지 진행되며, 펀딩 시작 후 144시간 동안 최대 35%의 할인 혜택이 제공될 예정이다.
아이플라이텍 스캔톡 P30은 화면이 꺼진 상태에서도 글자에 펜을 갖다 대면 즉시 스캔되는 기능을 지원해 사용자 편의성을 강화했다. 또 후면 카메라로 번역하고자 하는 영역을 촬영하면 문장 영역을 자동으로 인식하는 정밀한 기술을 탑재해, 스캔해야 할 분량이 많은 경우에도 한 번의 촬영으로 넓은 범위를 빠르게 번역할 수 있다. 대형 AI 모델 기반의 어휘·문법 교정 및 작문 피드백 기능도 제공해 보다 효율적인 학습이 가능하다.
전자기기 화면 스캔 정확도를 개선해 스마트폰·태블릿 등 디바이스 화면의 인식률을 높였으며, 4인치의 독일 TÜV 블루라이트 차단 인증 디스플레이를 탑재하여 장시간 학습 시 눈의 피로를 최소화하도록 학습자 건강까지 배려했다.
제품의 주요 기능은 △추가 설치 없이 바로 사용 가능 한 4개 언어의 상호 번역 지원(영어·중국어·일본어·한국어) △YBM 올인올 영한영사전, 콜린스 단어사전 등 공신력 있는 사전 기본 탑재 △인터넷 연결 없이 사용 가능한 단어 검색·스캔 번역·음성 번역(영어/한국어) 등이다.
