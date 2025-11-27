30일까지 ‘의식주 연구소’ 팝업

삼성생명
삼성생명이 서울 성수동에서 오늘부터 30일까지 나흘간 ‘라이프놀로지 랩: 의식주 연구소’ 팝업 전시회를 운영한다.
‘라이프놀로지 랩’은 고객의 인생을 더 행복하게 할 수 있는 아이디어를 연구하는 삼성생명의 혁신 프로젝트로 브랜드 메시지인 ‘보험을 넘어서는 보험’을 실험적으로 확장하는 산학협력 프로그램이다.
삼성생명에 따르면 이번 전시는 ‘길어진 인생을 행복하게 만들기 위해 보험은 무엇을 해야 할까?’라는 질문에서 시작됐다고 한다. 올해 1월 첫 번째 전시회에 이어 두 번째로 열린 이번 전시에는 ‘젊음이 길어진 시대’를 주제로 의류디자인학과, 식품영양학과, 건축학과 등 다양한 전공의 학생들과 교수진이 참여했다.
전시 콘텐츠는 △젊음이 길어진 시대 새로운 활용성을 정의한 의(衣) 디자인 △저속노화와 웰니스를 중심으로 한 미래형 식(食) 경험 △가까운 미래의 라이프스타일을 반영한 주(住) 콘셉트 등 의식주 전반의 다양한 연구 결과로 구성됐다.
이번 팝업 전시는 서울 성동구 성수동 ‘쎈느’에서 열리며 관람 시간은 오전 11시부터 오후 7시까지다. 누구나 예약 없이 무료로 관람할 수 있다.
앞서 삼성생명 라이프노로지 랩 1기의 아이디어 6점은 세계 3대 디자인상으로 손꼽히는 독일 레드닷 디자인 어워드와 미국 IDEA 디자인 어워드에서 수상하며 우수성을 인정받았다. 한국PR협회가 주관하는 ‘한국PR대상’에서 기업마케팅 부문 최우수상을 수상하기도 했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
