아이레시피 색조시장 첫 진출…잠실 팝업서 ‘바이브 업’ 신제품 공개

클린뷰티 브랜드 ‘아이레시피’가 색조 화장품 시장에 진출했다. 스킨케어 제품에 이어 색조까지 선보이면서 제품 포트폴리오를 넓히고 있다.
14일 아이레시피는 서울 송파구 롯데월드몰 지하 중앙광장에서 팝업스토어를 열고 첫 메이크업 라인 ‘바이브 업(Vibe Up)’ 2종을 공개했다. 이번에 선보인 제품은 ‘바이브 업 틴티드 선 비비’와 ‘바이브 업 프리즘 립밤’ 2종이다. 자외선 차단 기능과 가벼운 베이스 메이크업을 결합한 비비 제품과 컬러를 강조한 립밤이다. 제품은 팝업 현장에서 먼저 체험할 수 있도록 ‘프리오픈’ 형태로 공개됐다. 정식 판매는 24일부터 패션 플랫폼 무신사를 통해 진행한다.
팝업스토어에서는 제품을 직접 발색해보거나 얼굴 톤에 맞는 색감을 확인할 수 있는 체험 요소가 강조됐다. 현장에서 인기가 많은 코너는 증강현실(AR)을 기반으로 한 ‘바이브업 쿨톤 필터’ 포토부스였다. 포토부스에서는 소비자가 자신의 얼굴 톤에 맞는 제품을 가상으로 적용해보고 사회관계망서비스(SNS)로 바로 공유할 수 있도록 했다.
아이레시피는 팝업에서 일정 금액 이상 구매시 제품 모델인 배우 김도훈 미공개 포토카드를 증정한다. 대학수학능력시험 수험표 지참시 체험 키트도 증정한다. 팝업스토어는 23일까지 운영된다.
