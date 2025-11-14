동아일보

아이레시피 색조시장 첫 진출…잠실 팝업서 '바이브 업' 신제품 공개

  입력 2025년 11월 14일 20시 26분

클린뷰티 브랜드 ‘아이레시피’가 색조 화장품 시장에 진출했다. 스킨케어 제품에 이어 색조까지 선보이면서 제품 포트폴리오를 넓히고 있다.

14일 아이레시피는 서울 송파구 롯데월드몰 지하 중앙광장에서 팝업스토어를 열고 첫 메이크업 라인 ‘바이브 업(Vibe Up)’ 2종을 공개했다. 이번에 선보인 제품은 ‘바이브 업 틴티드 선 비비’와 ‘바이브 업 프리즘 립밤’ 2종이다. 자외선 차단 기능과 가벼운 베이스 메이크업을 결합한 비비 제품과 컬러를 강조한 립밤이다. 제품은 팝업 현장에서 먼저 체험할 수 있도록 ‘프리오픈’ 형태로 공개됐다. 정식 판매는 24일부터 패션 플랫폼 무신사를 통해 진행한다.

팝업스토어에서는 제품을 직접 발색해보거나 얼굴 톤에 맞는 색감을 확인할 수 있는 체험 요소가 강조됐다. 현장에서 인기가 많은 코너는 증강현실(AR)을 기반으로 한 ‘바이브업 쿨톤 필터’ 포토부스였다. 포토부스에서는 소비자가 자신의 얼굴 톤에 맞는 제품을 가상으로 적용해보고 사회관계망서비스(SNS)로 바로 공유할 수 있도록 했다.

아이레시피는 팝업에서 일정 금액 이상 구매시 제품 모델인 배우 김도훈 미공개 포토카드를 증정한다. 대학수학능력시험 수험표 지참시 체험 키트도 증정한다. 팝업스토어는 23일까지 운영된다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
