스크럽 대디, 브리타·오늘의집과 ‘리켈리 클리닝 스페셜에디션’ 한정 출시

글로벌 청소용품 브랜드 스크럽 대디(Scrub Daddy)가 독일 친환경 정수기 브랜드 브리타(BRITA), 라이프 이벤트 통합 솔루션 오늘의집과 함께 ‘리켈리 클리닝 스페셜에디션’을 선보인다. 이번 협업은 주방 공간을 깨끗하게 유지하는 것을 넘어, 생활 전반의 질을 높이는 클린테리어 트렌드에 맞춘 프리미엄 홈케어 패키지로 기획됐다.
한정 콜라보 패키지는 1인 가구 냉장고에 최적화된 브리타 ‘리켈리(Liquelli)’ 정수기와, 브리타의 물방울 디테일을 반영한 스크럽 대디 ‘리틀 스프링(Little Spring)’ 쉐입이 함께 구성된다. 냉장고 모양의 패키지를 열면 슬림한 리켈리와 다양한 컬러의 스크럽 대디가 진열된 디자인 구성으로 시각적 즐거움을 더한다. 또한 사용과 보관, 위생 관리까지 고려한 컴팩트한 구성으로 효율적인 정리 루틴을 제안한다.
제품은 오늘의집 단독으로 오는 17일 오전 11시 라이브 방송에서 최초 공개되며, 오는 17일부터 30일까지 블랙프라이데이 기간 동안 한정 수량으로 판매된다. 라이브 기간에는 양사 베스트 구성의 특가와 함께 구매 인증·퀴즈·소통 이벤트가 진행될 예정이다.
스크럽 대디 코리아 관계자는 “브리타와 오늘의집과의 협업을 통해 매일 마시는 물 관리부터 설거지까지 이어지는 산뜻한 주방 관리 루틴을 제안한다”며, “소비자들이 일상 속에서 더욱 위생적이고 기분 좋은 루틴을 즐길 수 있길 바란다”고 말했다.
