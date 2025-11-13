에이치피오 더마코스메틱 브랜드 주닥(JOODOC), 올리브영 클렌징 섹션 입점

에이치피오의 자회사이자 더마코스메틱 브랜드 ‘주닥(JOODOC)’이 올리브영 클렌징 섹션 입점과 동시에 완판을 기록했다고 밝혔다.
업체측은 “주닥의 대표 제품인 ‘로즈 젠틀 클렌징 밀크’ 와 ‘프로폴리스 젠틀 클렌징 폼’이 완판을 이끌었다”면서 “두 제품은 자사몰에서도 완판을 이어온 클렌징 라인으로, 탁월한 세정력과 저자극 포뮬러의 조화로 소비자들의 두터운 신뢰를 받고 있다”고 전했다.
주닥의 클렌징 라인은 주닥더마코스메틱 이주희 대표(피부과 전문의)가 직접 개발에 참여한 제품이다. 민감성 피부를 위해 자극을 최소화하면서도 노폐물 제거력과 보습력을 동시에 구현했으며, 세안 후에도 당김 없이 촉촉한 것이 특징이다.
주닥 관계자는 “올리브영에서의 성과는 ‘닥터의 처방으로 피부에 건강한 집을 짓는다’는 브랜드 철학에 소비자들이 공감해 준 덕분”이라며 “앞으로도 의학적 근거에 기반한 셀프케어 솔루션을 통해 건강한 피부 문화를 만들어가겠다”고 전했다.
한편 주닥은 최근 ‘2025 K-뷰티 엑스포’에 참가해 해외 시장 진출의 교두보를 마련했다. 핵심 성분인 EGF(표피성장인자)를 기반으로 한 ‘안티에이지 EGF 리페어 앰플’과 ‘시카-EGF 리페어 리치크림’, 제주 유기농 녹차잎을 72시간 저온 추출해 만든 ‘펑션 넘버 1 녹차토너’ 등이 해외 바이어들 사이에서 큰 호응을 얻었다.
최용석 기자 duck8@donga.com
