CJ올리브영, 수험생 응원 캠페인… 학교로 찾아가는 간식차 이벤트 진행

올리브영은 오는 14일부터 20일까지 만 14~19세 회원을 대상으로 ‘수능 OFF, 혜택 ON!’ 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 행사는 10대 전용 멤버십 ‘올리브 하이틴(Hi-TEEN) 멤버스’ 회원들의 참여형 이벤트와 할인 혜택으로 구성됐다.
우선 하이틴 멤버스 회원은 올리브영 온·오프라인 매장에서 2만 원 이상 구매 시 4000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 색조 브랜드 ‘라카(Laka)’와 ‘얼터너티브스테레오(Alternativestereo)’는 1만 원 이상 구매 시 30% 할인 쿠폰을 추가로 제공한다. 온라인몰에서는 특정 미니 틴트 2개 구매 시 본품 미니 틴트 1개를 선착순 증정한다.
학교 단위 참여형 간식 트럭 이벤트도 있다고 한다. 행사 기간 중 회원이 자신이 응원하는 중·고등학교에 투표하면 투표 수 상위 3개교에 간식차가 방문한다. 투표는 올리브영 앱 내 ‘수능 OFF, 혜택 ON!’ 페이지를 통해 참여할 수 있고 결과는 12월 4일 발표된다.
수험생을 위한 오프라인 강좌도 마련됐다. 차병원 부인과 전문의가 여성 건강을 주제로 강연하고 W케어 상품 체험 키트와 다과를 제공한다. 이 행사는 오는 28일 서울 상암고등학교, 12월 3일 중앙여자고등학교에서 진행된다.
올리브영 관계자는 “수능을 마친 수험생은 물론 모든 10대 청소년에게 공감과 응원의 메시지를 전하고자 이번 행사를 기획했다”면서 “앞으로도 청소년 고객이 자신만의 건강한 아름다움을 만들어갈 수 있도록 다양한 서비스를 선보이겠다”고 말했다.
한편 올리브영은 10대 전용 멤버십 ‘하이틴 멤버스’를 지난해 1월부터 운영 중이다. 만 14~19세 회원을 대상으로 전용 쿠폰, 무료배송, 결제 할인 등을 제공한다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0