중견기업 62% “정년 연장보다 퇴직후 재고용 선호”

중견련, 169개 기업 대상 조사
‘정년연장’ 선호기업 33% 그쳐
“65세 연장땐 인건비 부담” 65%

6일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 2025 고양시 중장년 일자리 박람회에서 구직자들이 채용 정보를 살펴보고 있다. 2025.11.6 뉴스1
6일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 2025 고양시 중장년 일자리 박람회에서 구직자들이 채용 정보를 살펴보고 있다. 2025.11.6 뉴스1
중견 기업 10곳 중 6곳은 고령자를 고용할 때 ‘정년 연장’보다는 ‘퇴직 후 재고용’을 선호하는 것으로 나타났다. 국회를 중심으로 법정 정년을 65세로 연장하는 논의가 본격화하고 있지만 중견기업들은 부작용을 우려하고 있는 것으로 해석된다.

한국중견기업연합회가 10일 발표한 ‘중견기업 계속 고용 현황 조사’ 결과에 따르면 중견기업의 62.1%가 고령자 계속 고용 방식으로 ‘퇴직 후 재고용’을 선호한다고 답했다. ‘정년 연장’과 ‘정년 폐지’를 선호하는 기업은 각각 33.1%, 4.7%에 그쳤다. 이번 조사는 8월 25일부터 지난달 16일까지 중견기업 169개사를 대상으로 진행됐다.

현재 중견기업의 절반을 넘는 52.6%는 법정 정년을 넘긴 근로자를 계속 고용하고 있으며, 이 중 69.6%는 ‘퇴직 후 재고용’ 방식을 채택하고 있는 것으로 나타났다. 재고용된 고령 근로자의 임금은 통상 정년 시점 대비 80∼90% 수준인 것으로 조사됐다. 정년 시점 대비 100% 이상 임금을 지급한다는 중견기업은 31%였다.

현행 60세인 법정 정년이 65세로 연장될 경우 업계가 가장 우려하는 부분은 ‘인건비 부담 가중’(64.5%)이었다. ‘청년 신규 채용 여력 감소’(59.7%)와 ‘조직 내 인사적체 심화’(41.4%) 등이 뒤를 이었다.

중견기업계는 고령자 계속 고용 활성화를 위해서 ‘세제 혜택 확대’(57.9%)와 ‘인건비 직접 지원’(53.2%) 등이 시급하다고 주장했다. ‘고용 유연성 제고’(37.2%)와 ‘사회보험료 부담 완화’(36.0%)가 필요하다는 목소리도 나왔다.

이호준 중견련 상근부회장은 “일률적인 정년 연장은 인건비 부담 가중 등으로 오히려 기업 펀더멘털(근간)을 훼손할 우려가 있다”면서 “전직 및 재취업 교육 확대, 노인 복지 강화 등 실효적인 대안을 모색해야 한다”고 말했다.

남혜정 기자 namduck2@donga.com
