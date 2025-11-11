중견기업 62% “정년 연장보다 퇴직후 재고용 선호”

중견련, 169개 기업 대상 조사
중견 기업 10곳 중 6곳은 고령자를 고용할 때 ‘정년 연장’보다는 ‘퇴직 후 재고용’을 선호하는 것으로 나타났다. 국회를 중심으로 법정 정년을 65세로 연장하는 논의가 본격화하고 있지만 중견기업들은 부작용을 우려하고 있는 것으로 해석된다.
‘정년연장’ 선호기업 33% 그쳐
“65세 연장땐 인건비 부담” 65%
한국중견기업연합회가 10일 발표한 ‘중견기업 계속 고용 현황 조사’ 결과에 따르면 중견기업의 62.1%가 고령자 계속 고용 방식으로 ‘퇴직 후 재고용’을 선호한다고 답했다. ‘정년 연장’과 ‘정년 폐지’를 선호하는 기업은 각각 33.1%, 4.7%에 그쳤다. 이번 조사는 8월 25일부터 지난달 16일까지 중견기업 169개사를 대상으로 진행됐다.
현재 중견기업의 절반을 넘는 52.6%는 법정 정년을 넘긴 근로자를 계속 고용하고 있으며, 이 중 69.6%는 ‘퇴직 후 재고용’ 방식을 채택하고 있는 것으로 나타났다. 재고용된 고령 근로자의 임금은 통상 정년 시점 대비 80∼90% 수준인 것으로 조사됐다. 정년 시점 대비 100% 이상 임금을 지급한다는 중견기업은 31%였다.
현행 60세인 법정 정년이 65세로 연장될 경우 업계가 가장 우려하는 부분은 ‘인건비 부담 가중’(64.5%)이었다. ‘청년 신규 채용 여력 감소’(59.7%)와 ‘조직 내 인사적체 심화’(41.4%) 등이 뒤를 이었다.
중견기업계는 고령자 계속 고용 활성화를 위해서 ‘세제 혜택 확대’(57.9%)와 ‘인건비 직접 지원’(53.2%) 등이 시급하다고 주장했다. ‘고용 유연성 제고’(37.2%)와 ‘사회보험료 부담 완화’(36.0%)가 필요하다는 목소리도 나왔다.
이호준 중견련 상근부회장은 “일률적인 정년 연장은 인건비 부담 가중 등으로 오히려 기업 펀더멘털(근간)을 훼손할 우려가 있다”면서 “전직 및 재취업 교육 확대, 노인 복지 강화 등 실효적인 대안을 모색해야 한다”고 말했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
