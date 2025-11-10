‘1111’ ‘1004’ 골드번호 1만개 추첨한다…SKT, 3개까지 응모 가능

SK텔레콤이 골드번호 1만 개 주인공을 찾는 ‘올해 골드번호 프로모션’을 진행한다고 10일 밝혔다. 골드번호는 ‘1111’ ‘3000’ 등 특정 패턴이 있거나 특정한 의미(1004)를 갖는 번호다.
이번에 응모할 수 있는 골드번호는 총 9가지 유형으로 1인당 최대 3개까지 응모가 가능하다. 골드번호는 기억하기 쉽고 의미를 부여할 수 있어 인기가 높다. SK텔레콤은 추첨을 통해 제공하는 골드번호 수를 2023년부터 연간 1만 개로 늘린 바 있다. 지금까지 가장 인기있는 골드번호는 ABCD-ABCD형으로 국번과 마지막 4자리 번호가 좌우대칭을 이루는 유형이다.
이번 골드번호 추첨은 기존 가입 고객과 신규 가입 예정인 고객 모두 응모할 수 있다. 전국의 SK텔레콤 공식 인증 대리점과 T다이렉트샵에서 신청하면 된다. 신청 기간은 이날부터 23일까지다. 당첨자는 27일 발표될 예정이다. 골드번호는 타인에게 양도할 수 없다. 골드번호를 이미 사용 중이거나 최근 1년 사이 골드번호 취득 이력이 있는 고객은 응모가 불가능하다.
골드번호 추첨은 과학기술정보통신부, 한국통신사업자연합회(KTOA) 등 정부 기관과 유관기관으로 구성된 선호번호 추첨 위원회 입회 하에 무작위 추첨 방식으로 진행된다. 당첨 고객에게는 개별 안내사항을 담은 문자메시지가 발송된다. 당첨된 골드번호를 사용하려면 다음달 1일부터 19일 사이 SK텔레콤 공식 인증 대리점이나 T다이렉트샵에서 등록해야 한다.
SK텔레콤 망을 사용하는 알뜰폰 가입자도 해당 알뜰폰 사업자 홈페이지에서 별도의 골드번호 추첨에 응모할 수 있다.
