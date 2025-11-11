가을운동회-이색 인삼 먹거리로 MZ 취향저격

[K-농업·농촌의 미래] 한국인삼협회
㈔한국인삼협회(회장 김명수)와 인삼자조금관리위원회가 주최한 ‘2025 고려인삼 가을운동회―활력충전 페스티벌’이 지난달 31일 홍대 레드로드에서 2000여 명의 시민과 관광객이 참여한 가운데 성황리에 막을 내렸다.
이번 행사는 고려인삼을 ‘운동회’라는 활기찬 콘셉트로 구성해 다양한 체험과 시식을 통해 인삼에 대한 세대 간 소통과 경험의 장을 마련해 큰 관심을 모았다.
오전 11시부터 오후 9시까지 진행한 이번 페스티벌은 △무대존 △친근하삼(蔘)존 △활기차삼(蔘)존 등 3개 구역에서 다양한 프로그램이 펼쳐졌다.
개막식에서는 국악 비보이팀 ‘에스플라바’의 역동적인 공연이 축제의 포문을 열었고 김명수 회장의 인사말과 함께 진행된 ‘인삼 주먹밥 퍼포먼스’는 내외빈이 함께 참여해 ‘세계로 뻗어가는 고려인삼’의 상징적 장면을 연출했다.
이어 열린 ‘원·투·삼(蔘) 운동회’에서는 △인삼 줄다리기 △인삼꽃이 피었습니다 △OX 퀴즈 등 남녀노소가 함께 웃고 즐기는 참여형 프로그램이 이어져 관람객들의 큰 호응을 얻었다.
‘친근하삼(蔘)존’에서는 인삼 아이스크림·인삼 주먹밥·인삼 오란다 만들기 등 인삼을 활용한 먹거리 체험이 인기를 끌었고 ‘삼삼 한약방’은 인삼 족욕과 인삼차 시음으로 힐링을 즐기는 시민들로 붐볐다.
MZ세대를 위한 ‘인삼 굿즈 메이킹존’에서는 인삼 캐릭터 키링과 핸드크림 만들기 체험이 조기 마감될 정도로 높은 관심을 보였다.
이날 저녁 ‘삼삼 야간 버스킹’에서는 싱어송라이터 리원과 보컬 양다혜, 댄스팀 리바이브엑스 등이 출연해 홍대 거리를 축제의 열기로 물들였다.
서울 서대문구에서 가족과 함께 방문한 한 시민은 “아이들이 ‘인삼꽃이 피었습니다’ 게임을 하며 인삼을 친숙하게 느꼈다”며 “건강식품이라는 딱딱한 이미지가 사라지고 즐거운 체험으로 다가왔다”고 말했다.
홍콩에서 온 관광객 린(林, 29)은 “한국 인삼은 세계적으로 유명하지만 이렇게 젊은 축제로 접하니 더 흥미롭다”며 “전통과 현대가 함께 있는 느낌이었다”고 소감을 전했다.
김 회장은 “올해 행사는 인삼의 효능을 체험과 문화로 연결해 세대 간 공감의 장을 만들었다”며 “특히 젊은 세대와 외국인 관광객의 참여가 늘어나 고려인삼이 ‘K-헬스케어’의 대표 브랜드로 성장할 가능성을 확인했다”고 밝혔다. 그는 또 “앞으로 인삼이 단순한 건강식품을 넘어 ‘함께 즐기고 나누는 대한민국의 문화 자산’으로 확산되도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
