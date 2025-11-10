소공연 “‘새벽배송 금지’ 반대… 온라인 판로 위축될 것”

“중단 시 식자재 구매 인력충원 필요”
소상공인 업계가 전국민주노동조합총연맹(민노총)의 새벽배송 금지 주장에 대해 “소상공인의 온라인 판로가 위축된다”며 철회를 요청했다.
쿠팡노조 “민노총 탈퇴 보복” 주장
소상공인연합회(소공연)는 9일 논평을 통해 “많은 소상공인이 식재료를 새벽배송으로 받아 하루 장사를 준비하는데, 새벽배송이 중단되면 새벽에 차를 몰고 식자재를 구매하러 가야 해 인력 충원이 필요한 상황으로 내몰리게 된다”면서 “무리한 새벽배송 금지 주장은 소상공인 생태계와 나아가 한국 경제의 시스템을 일거에 붕괴시킬 우려가 있다”고 비판했다.
새벽배송이 금지될 경우 연간 50조 원이 넘는 손실이 발생할 수 있다는 주장도 나왔다. 국내 최대 물류산업 학회인 한국로지스틱스학회는 6일 공개한 ‘새벽배송과 주 7일 배송의 파급효과 관련 연구’ 보고서를 통해 “새벽배송과 주 7일 배송이 중단돼 택배 주문량이 약 40% 감소하면 연간 54조3000억 원의 손실이 발생할 것”이라고 주장했다.
쿠팡의 직고용 배송기사 노조인 쿠팡친구 노동조합(쿠팡노조)은 민노총의 새벽배송 금지 움직임을 두고 “민노총은 노동자를 위해 새벽배송 금지가 꼭 필요한 것처럼 말하지만 쿠팡노조가 민노총 소속일 때는 단 한 번도 이런 주장을 한 적이 없다”며 “민노총 탈퇴에 대한 보복으로 보인다”며 7일 성명서를 냈다. 쿠팡노조는 2023년 11월 조합원 93%의 찬성을 얻어 민노총을 탈퇴했다.
앞서 민노총 산하 전국택배노조는 지난달 22일 더불어민주당 주도로 출범한 ‘택배 사회적 대화 기구’ 회의에서 노동자의 수면 시간과 건강권을 보장하기 위해 새벽배송 서비스를 0시에서 오전 5시까지 금지하자고 주장했다.
