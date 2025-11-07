동아일보

신익현 LIG넥스원 대표 공군에 1억 원 기부

  동아일보

  입력 2025년 11월 7일 20시 10분

공군은 7일 LIG넥스원 신익현 대표(사진)가 순직 조종사 유자녀 장학사업을 지원하는 공군 ‘하늘사랑 장학재단‘에 1억 원을 기부했다고 밝혔다. 신 대표는 공군사관학교 32기로 공군 제8전투비행단장 등을 지낸 뒤 준장으로 전역했다. 지난해 LIG넥스원 대표이사로 취임했다.

손효주 기자 hjson@donga.com
