본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
신익현 LIG넥스원 대표 공군에 1억 원 기부
동아일보
업데이트
2025-11-07 20:11
2025년 11월 7일 20시 11분
입력
2025-11-07 20:10
2025년 11월 7일 20시 10분
손효주 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251107/132726826/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
공군은 7일 LIG넥스원 신익현 대표(사진)가 순직 조종사 유자녀 장학사업을 지원하는 공군 ‘하늘사랑 장학재단‘에 1억 원을 기부했다고 밝혔다. 신 대표는 공군사관학교 32기로 공군 제8전투비행단장 등을 지낸 뒤 준장으로 전역했다. 지난해 LIG넥스원 대표이사로 취임했다.
손효주 기자 hjson@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
민주연구원장 사퇴한 이한주, 국책연구기관 관리자로 컴백
국힘 “국잘싸·일잘싸가 공천 기준”…필기시험-오디션 도입
“코인락커에 사람이?”…‘빈곤 관광’ 중국인에 골머리 앓는 日
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0