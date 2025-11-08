본투스탠드아웃, 투모로우바이투게더 연준과 협업 향수 ‘NO LABELS’ 출시

‘연준 코어’를 향으로 확장…K-뷰티·K-팝 협업 프로젝트
럭셔리 향수 브랜드 본투스탠드아웃(BORNTOSTANDOUT®)이 투모로우바이투게더(TXT) 멤버 연준과 협업한 향수 ‘NO LABELS’를 오늘(8일) 글로벌 출시한다. 이번 제품은 지난 7일 발매된 연준의 첫 솔로 앨범 ‘NO LABELS: PART 01’를 기반으로 한 공식 협업으로, 연준이 개발 과정에 직접 참여한 점에서 업계의 관심을 모으고 있다.
본투스탠드아웃은 70개국 이상에 진출한 국내 대표 럭셔리 니치 향수 브랜드로, 영국·프랑스 등 유럽 주요 시장에서 빠르게 존재감을 강화해 왔다. 이번 협업은 브랜드의 감성과 세계적 팬덤을 보유한 K-팝 아티스트의 영향력이 결합해 새로운 문화적 시너지를 보여주는 프로젝트라는 점에서 주목된다.
협업 향수 ‘NO LABELS’는 연준이 앨범에서 전하고자 한 자기 규정으로부터의 해방, 변화, 자유로운 정체성을 향이라는 매체로 확장해 완성됐다. 기획 단계부터 연준의 의견을 적극 반영하면서, 솔로 앨범의 서사를 후각적 언어로 재해석한 공식 오브제로 만들어졌다.
임호준 ㈜하우스바이림 대표는 “이번 향은 맨살 위에 걸친 가죽 재킷 같은 장면에서 출발했다“며 “따뜻한 피부 위로 가죽의 질감이 밀착되고, 그 뒤로 묵직한 술향과 금속성의 열기가 겹쳐지는 순간을 향으로 구현했다. 강렬하며 반항적인 분위기를 만들고 싶었다“고 설명했다.
‘NO LABELS’는 오늘(8일) 글로벌 동시 출시된다. 온라인 판매는 같은 날 오후 6시(한국시간 기준) 본투스탠드아웃 공식 홈페이지와 위버스샵(Weverse Shop)에서 시작되며, 오프라인은 오전 11시부터 본투스탠드아웃의 한남 플래그십 스토어, 삼청 플래그십 스토어, 신세계면세점 본점에서 만나볼 수 있다.
임 대표는 이어 “신보를 통해 수식어나 규정어를 떼고 자신을 자유롭게 드러낸 연준의 행보가 우리 브랜드가 추구해온 감성과 자연스럽게 맞았다“며 “이번 협업은 단순한 이벤트가 아니라, K-팝 아티스트와 K-뷰티 브랜드가 어떤 방식으로 새로운 시너지를 만들 수 있는지 보여주는 사례가 될 것“이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0