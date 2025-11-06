HD현대인프라코어, 에티오피아 금광 개발 붐 타고 건설기계 판매량 470% 급증

동아일보

HD현대인프라코어의 에티오피아 시장 주력 모델인 36톤급 디벨론 대형 굴착기. HD현대인프라코어 제공
금광 개발이 활발한 아프리카 에티오피아에서 HD현대인프라코어가 올해 건설기계를 대규모로 판매하는 ‘잭팟’을 터뜨렸다.

HD현대인프라코어는 자사 건설기계 브랜드인 ‘디벨론’ 제품이 올해 인도네시아 시장에서 총 1300대가 팔려 지난해 대비 판매량이 470% 상승했다고 6일 밝혔다.

에티오피아 정부에 따르면 현지에서 금광을 비롯한 광업 부문은 올해 9월 기준 한 해 전 대비 162% 시장 규모가 커졌다. 또 이 나라의 금 수출 역시 사상 최고치인 34억 달러(약 4조9000억 원)를 기록했다.

이처럼 금광 개발 붐이 일면서 중·소규모 금광 비중이 늘어나고 있는 에티오피아에서는 채굴 단계에 따라 건설장비를 자주 이동해야 하고 장시간 가동하는 경우가 많다. 이 때문에 내구성과 기동성이 좋은 제품 선호도가 높아졌고, 이 같은 특징을 갖춘 디벨론 제품이 높은 판매고를 올렸다는 것이 회사 측 설명이다.

특히 36t급 굴착기 ‘DX360’ 제품은 이 시장에서 올해만 1100대 이상 팔려나가 전체 판매 대수의 90%를 차지했다.

HD현대인프라코어 측은 “2023년 가나의 수도 아크라에 지사를 설립해 아프리카 시장 기반을 다지는 등 현지 맞춤형 영업 기반을 지속적으로 확대해 왔다”며 “중국과 선진 시장에서 신흥 시장으로 판매망을 다변화하려는 전략이 성과를 거둔 만큼 향후에도 지속적으로 시장을 개척해 나갈 예정”이라고 설명했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
