오늘부터 정당계약… 1기 신도시 재건축 수혜 전망

경기 안양시 동안구 평촌동 일원에 공급되는 ‘평촌 롯데캐슬 르씨엘’이 성공적으로 분양을 마치고 본격적인 정당계약 일정에 돌입한다. 정당계약은 오늘(7일)부터 8일까지 이틀간 본보기집에서 진행된다. 평촌 롯데캐슬 르씨엘은 안양시 동안구 평촌동 일원에 지하 5층∼지상 48층, 4개 동, 전용 47∼119㎡, 총 900실 규모로 들어선다.
지난달 31일 본보기집을 개관한 평촌 롯데캐슬 르씨엘은 3일간 누적 방문객 1만 명 돌파로 높은 관심도를 보인 것은 물론 청약에서도 이례적으로 높은 성적을 거둬 계약 역시 빠르게 마감될 것으로 전망된다. 한국부동산원청약홈에 따르면 지난 3일 실시된 청약에서 900실 모집에 총 2319건이 접수돼 최고 11.5대1(84B 타입 거주자 우선 공급 기준)의 경쟁률을 기록하며 인기를 증명했다.
정부의 10·15 대책으로 서울 및 수도권 규제지역은 주택담보대출비율(LTV) 축소, 청약 재당첨 제한, 전매 제한, 실거주 의무 등 강화된 규제가 적용되지만 규제를 피한 평촌 롯데캐슬 르씨엘의 경우 LTV가 70% 적용돼 평촌에서 담보대출을 이용해 구입할 수 있는 대체재로 더욱 주목받고 있다.
평촌 롯데캐슬 르씨엘은 뛰어난 입지를 자랑한다. 1기 신도시 재건축 선도 지구의 중심에 위치해 향후 도시 재편에 따른 직접적인 수혜가 예상된다. 또한 귀인초, 민백초, 안양남초, 동안초를 비롯해 귀인중, 대안중·대안여중, 신기중, 백영고, 평촌고 등 명문 학군이 도보권에 있다.
인덕원∼동탄 복선전철이 개통(예정)되면 초역세권 입지를 갖추게 되고 인덕원역을 통한 통합 역세권도 이용 가능하다. 농수산물도매시장, 이마트, 롯데마트 등 대형 상업시설이 가까워 생활 편의성이 높다.
단지 인근에는 LS그룹 계열사와 안양IT단지, 평촌스마트스퀘어가 위치해 있으며 인접한 과천지식정보타운에는 넷마블, 셀트리온제약, 광동제약, JW그룹 등 유수 기업들이 속속 입주해 직주 근접 수요가 높다.
우수한 상품 설계도 눈길을 끈다. 소형부터 대형까지 다양한 평면 구성을 선보인다. 최상층에는 스카이라운지와 공중정원이 마련돼 탁 트인 전망을 즐길 수 있으며 피트니스클럽과 GX룸, 키즈카페, 어린이도서관 등 최상급 커뮤니티 시설도 갖췄다.
