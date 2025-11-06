한성숙 “中企는 규모 성장, 소상공인은 AI 자생기반 도울 것”

한성숙 중소벤처기업부(중기부) 장관(사진)은 5일 서울 역삼동 팁스타운 S1에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 “올해 안에 벤처정책의 큰 방향을 다시 제시하겠다”면서 “중소기업은 규모감 있는 성장을, 소상공인은 인공지능(AI)과 디지털 경험을 통해 자생 기반을 마련하도록 지원하겠다”고 밝혔다.
한 장관은 중기부가 연내 발표할 ‘벤처 4대 강국 종합대책’과 관련해 “창업에서 성장, 회수, 재투자로 이어지는 벤처 생태계의 선순환 구조를 만드는 데 초점을 두고 있다”면서 “모태펀드 존속기간 연장, 민간 유한책임투자자(LP) 확대, 지역 벤처펀드 활성화 등 구조적 개편 방안을 담고자 한다”고 설명했다.
현장에서 가장 시급하게 해결해야 할 과제로는 폐업 소상공인의 회복과 수출 중소기업의 지원을 꼽았다. 그는 “정부 지원이 가장 빨리 소진된 것도 폐업 소상공인 긴급 자금이었고, 두 번째가 수출 중소기업 관세 대응 자금이었다”며 “누군가의 생계가 달린 문제라는 점을 잊지 않겠다”고 했다. 이어 “철강 등 일부 업종은 관세 부담이 여전히 크다”며 “다음 주 업계와 만나 구체적인 대안을 논의하고 후속 조치를 마련할 예정”이라고 덧붙였다. 신설되는 소상공인 전담 2차관 제도에 대해서는 “소상공인 정책은 현장성이 생명”이라며 “2차관이 직접 현장을 찾아 듣고 지원하는 구조를 만들겠다”고 밝혔다.
한 장관은 “중소기업도 규모감 있게 성장해야 한다”며 “‘피터팬 증후군’ 같은 성장 기피 현상을 해결하기 위해 인수합병(M&A)형 기업승계 특별법(가칭) 제정을 추진하고 있다”고 했다. 세대교체가 필요한 기업이 제3자에게 회사를 넘기거나 M&A를 통해 커질 수 있도록 지원하는 제도다.
