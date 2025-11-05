“여성 임원 약진 계속”…100대 기업 476명 역대 최고…삼성전자 1위

올해 100대 기업 임원 줄었지만 여성 임원 13명 늘어
100대 기업 중 女임원 보유 기업 79곳으로 늘어 역대 최다
올해 국내 100대 기업 여성 임원은 476명으로 역대 최다를 기록했다. 여성 임원이 한 명 이상 활약하고 있는 기업도 올해 100곳 중 79곳으로 작년 최고 기록도 경신했다. 단일 기업 중에서는 삼성전자가 80명으로 최다였다.
5일 글로벌 헤드헌팅 전문기업 유니코써치가 발표한 ‘2025년 국내 100대 기업 여성 임원 현황 조사’ 결과에 따르면 100대 기업 내 여성 임원은 476명으로 지난해 463명보다 2.8% 증가했다.
조사 대상은 상장사 매출액(2024년 별도 재무제표 기준) 상위 100곳 기준이고, 여성 임원은 올해 반기보고서에 기재된 임원 현황 자료를 참고해 조사가 이뤄졌다.
올해 100대 기업 전체 임원 숫자는 지난해 대비 1.3%(98명) 정도 줄었지만, 여성 임원은 오히려 늘었다. 세부적으로 살펴보면 작년 대비 올해 기준 남성 임원 자리는 111개 감소했지만, 여성 임원 명패는 13개 더 증가한 것으로 나타났다.
100대 기업 여성 임원 숫자는 2004년 13명에 불과했다. 이후 2006년(22명)→2010년(51명)→2011년(76명)으로 증가하더니 2013년(114명)에는 처음으로 여성 임원 100명 시대를 열었다.
2014년에는 106명으로 상승 추세가 한풀 꺾였지만 이후 2015년(138명)→2016년(150명)→2018년(216명)→2019년(244명)→2020년(286명)→2021년(322명)→2022년(403명)→2023년(439명)→2024년(463명)에도 증가세를 이어갔다.
여성 임원을 배출시킨 기업은 점점 늘어나는 추세다. 100대 기업 내 여성 임원을 보유한 기업 숫자는 올해 79곳으로 지난해보다 5곳 많아지면서 역대 최다를 기록했다. 여성 임원 보유 기업 수는 2004년 10곳→2006년 13곳→2010년 21곳으로 조금씩 늘었다. 이후 2011년 30곳→2013년 33곳→2015년 37곳→2016년 40곳→2018년 55곳→2019년 56곳→2020년 60곳→2021년 65곳으로 확대됐다. 2022년과 2023년에는 72곳, 2024년에는 74곳으로 늘더니 올해는 지난해 대비 5곳 더 많아졌다.
올해 100대 기업 여성 임원을 산업군별로 살펴보면 IT 관련 업종에서만 180명으로 37.8%나 차지했다.
올해 100대 기업 중 여성 임원을 최다 보유한 기업은 삼성전자로, 80명의 여성 임원이 활약중이다. 이어 CJ제일제당과 네이버가 각각 25명, 현대차 24명으로 20명을 넘겼다. 이어 트리온(19명), LG전자(15명), LG화학·미래에셋증권(각 14명), 삼성물산(12명), KT·롯데쇼핑(각 11명), 삼성화재(10명)는 여성 임원을 10명 이상 보유한 기업군에 합류했다.
1년 새 여성 인원만 놓고 보면 증가세는 이어갔지만, 전체 임원 중 여성이 차지하는 비중은 여전히 적었다. 100대 기업 내 여성 임원 비중은 2023년부터 올해까지 6%대 수준을 보였다. 100대 기업 내 전체 임원 중 여성 비율은 2019년 3.5%→2020년 4.1%→2021년 4.8%→2022년 5.6%였다가, 2023년과 2024년에는 각각 6.3% 수준을 보였다. 올해는 6.5%로 이전해 대비 소폭 증가했다.
올해 파악된 100대 기업 여성 임원 476명 중 88.7%에 해당하는 422명은 1970년 이후 출생한 것으로 집계됐다. 올해 100대 기업 여성 임원을 출생 연도 별로 살펴보면 1970~1973년 출생자가 137명(28.8%)으로 가장 많았다. 이어 1974~1976년 사이 출생 임원은 130명(27.3%)으로 그 뒤를 이었고, 1977~1979년생은 100명(21%)으로 나타났다.
올해 조사에서 특이한 점은 1970~1973년생 여성 임원 비중은 작년 대비 줄어든 반면, 1974~1976년생과 1977~1979년생은 더 증가했다는 점이다. 세부적으로 살펴보면 1970년~1973년생은 지난해 33.5%(155명)였는데 올해는 28.8%로 30% 미만으로 떨어졌다. 이와 달리 1974~1976년생은 지난해 25.9%(120명)에서 올해는 27.3%로 증가했고, 1977~1979년 출생자도 작년 17.9%(83명)에서 올해는 21%로 높아졌다. 1980년 이후에 태어난 여성 임원도 2023년 8.2%(36명)→2024년 11%(51명)로 증가해 오다 올해는 11.6%(55명)로 소폭 상승한 것으로 나타났다.
김혜양 유니코써치 대표는 이번 조사와 관련해 “올 연말 내년 초 단행될 2026년 100대 기업 임원 자리는 다소 줄어들 것으로 예상되지만, 이런 상황에서도 기업 내 다양성이 강조되는 흐름과 함께 경영 투명성과 공정성 등으로 위기 돌파에 강한 여성 인재를 임원으로 더 많이 발탁하려는 흐름은 계속 이어질 것으로 예상된다”며 “지금과 같은 증가 추세라면 향후 1~2년 사이에 100대 여성 임원 수는 500명대에 진입할 것으로 전망된다”고 말했다.
