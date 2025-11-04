NIA, 체계적 윤리경영 추진 위한 ‘윤리소통팀’ 신설

한국지능정보사회진흥원(NIA)은 지난달 30일 윤리경영 및 이해관계자 소통 강화를 위해 경영기획실 내 ‘윤리소통팀’을 신설하는 제4차 직제 개편을 진행했다고 4일 밝혔다.
경영평가에서 윤리경영과 국민 소통의 중요성이 강조됨에 따라 여러 부서에 분산됐던 관련 업무를 하나의 전담 조직으로 통합해 체계적으로 대응하기 위해 추진됐다. 윤리소통팀은 윤리·인권경영, 내부통제, 경영공시, 국민·내부직원 등 이해관계자 소통 업무를 총괄 수행한다.
이번 직제 개편을 통해 NIA는 기존 1실 4팀 체제의 경영기획실을 1팀 5팀으로 확대 개편했다. 기획조정팀, ESG 혁신팀, 감사실 등에서 분산 수행하던 윤리경영 관련 업무를 윤리소통팀으로 통합 이관했다. 관련 업무를 담당하던 기존 인력도 새 조직으로 전환 배치해 업무 연속성을 확보했다. 공공기관으로서 윤리경영 체계를 강화하겠다는 의지다.
NIA는 이번 조직 개편을 통해 윤리경영 관련 정책 수립부터 실행, 점검까지 일관된 추진 체계를 구축하고 대내외 이해관계자의 소통을 강화할 계획이다.
황종성 NIA 원장은 “이번 윤리소통팀 신설은 NIA가 국민으로부터 신뢰받는 공공기관으로 거듭나기 위한 중요한 출발점”이라며 “투명하고 윤리적인 조직 문화를 정착시켜 인공지능 시대를 선도하는 공공기관으로서의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.
