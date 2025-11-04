‘영올드’ 공들이는 홈쇼핑… 스타 쇼호스트 모시고 고급화 전략

[영올드&] ‘이용자 68%’ 50대 이상에 익숙한
1세대 진행자 영입뒤 女의류 매출↑
‘슬로 에이징’ 건강-뷰티상품 선보여
은행 손잡고 노후설계 정보 제공도
홈쇼핑 업계가 중장년층에 인지도가 높은 1세대 스타 쇼호스트를 영입하고 프리미엄 전략을 강화하는 등 ‘액티브 영올드’ 잡기에 나섰다.
3일 업계에 따르면 최근 홈쇼핑 업계는 영올드인 액티브 시니어 맞춤형 판매 전략을 강화하고 있다. TV홈쇼핑 이용자 중 50대 이상의 중장년이 많은 것을 고려한 것이다. 지난해 KB국민카드가 발표한 ‘TV홈쇼핑·인터넷 라이브 방송 중심 소비 패턴 분석’에 따르면 TV홈쇼핑 이용자 중 50대 이상 비중은 68%에 달하는 것으로 파악됐다.
대표적인 곳이 KT알파 쇼핑이다. KT알파는 지난해부터 이수정, 최현우, 이진아 등 인지도 높은 1세대 스타 쇼호스트를 잇따라 영입하며 고객 확보에 주력하고 있다. KT알파 관계자는 “스타 쇼호스트들은 프리미엄 상품에 대한 전문성과 뛰어난 입담, 안정적인 진행력으로 고정 시청자 층을 보유하고 있다”며 “영입 이후 여성의류 카테고리가 평균 대비 약 1.3∼1.5배 높은 시간당 효율을 내는 등 효과를 봤다”고 했다.
KT알파는 건강과 외모 관리에 관심이 높은 영올드의 특성을 반영해 관련 상품군도 강화했다. 3월에는 ‘주말 아침 건강한 하루를 시작한다’는 의미를 담아 개그우먼 출신 김지선이 운영하는 ‘굿굿쇼’를 론칭했다. 해당 프로그램에서는 프리미엄 건강식품부터 이너뷰티, 다이어트 등 건기식 분야별 인기 상품을 엄선해 소개한다.
모바일에서도 경쟁력을 높이고 있다. 최근 액티브 시니어의 큰 관심사로 떠오른 ‘슬로 에이징’ 트렌드에 따라 모바일 애플리케이션(앱) 내 ‘슬로우&’ 전문 특화관을 신설했다. 이 코너에서는 건강과 뷰티에 특화된 상품과 서비스를 받을 수 있다. 4060 여성 패션 앱인 ‘퀸잇’과도 전략적 제휴를 맺고 상품 선택의 폭을 넓히며 고객 접점을 확대하고 있다.
액티브 시니어를 타깃으로 한 주요 전략은 KT알파 실적에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 올해 2분기(4∼6월) 기준, 전년 동기 대비 취급액(판매량)은 8% 증가했고, 영업이익은 145% 이상 늘었다. 상반기(1∼6월) 전체 누적 영업이익은 262억 원으로 지난해 연간 영업이익을 넘어섰다. KT알파 관계자는 “앞으로도 영올드의 라이프스타일을 아우르는 종합적인 전략으로 액티브 시니어와 장기적인 관계를 강화해 나갈 계획”이라고 했다.
GS샵은 ‘프리미엄 패션’에 중점을 두고 중장년을 공략하고 있다. GS샵은 올해 FW(가을겨울) 컬렉션 키워드로 프리미엄 소재를 내세우며 캐시미어, 라쿤, 울, 레더 등 고급 원단을 적극 활용한 스타일을 선보였다. 9월에는 프리미엄 소재 브랜드인 ‘쏘울(SO, WOOL)’의 시즌 개편을 진행하고 10년 만에 캐시미어 100% 코트를 다시 출시하는 등 하이엔드 이미지를 강화시켰다.
롯데홈쇼핑은 25FW 시즌 전략 패션 브랜드 ‘네메르(neMMER)’를 론칭하고 니트·재킷·코트 등 프리미엄 신상품 판매를 본격화했다. 롯데홈쇼핑이 고급 소재 특화 브랜드로 내세운 ‘네메르’는 새로운 시각을 뜻하는 ‘ne(neo=new)’와 ‘나를 마주하다’를 의미하는 ‘MMER(me+mirror)’의 합성어다. 롯데홈쇼핑 관계자는 “TV홈쇼핑 패션이 가성비를 넘어 명품 수준의 품질과 디자인을 제시하겠다는 전략을 담고 있다”고 설명했다.
중장년층을 겨냥한 프리미엄 상품은 실적으로 이어지고 있다. 이번 시즌 주력 상품인 ‘루미에르 캐시울 블렌디드 니트’는 지난달 18일 론칭 방송에서만 5000세트가 판매됐다. 롯데홈쇼핑은 향후 ‘네메르’의 최고급 캐시미어 니트뿐만 아니라 재킷, 코트 등 고급 아우터 상품군을 순차적으로 선보이며 FW 시즌 패션 전략을 이어갈 예정이다.
은행권과 협력하는 사례도 있다. NS홈쇼핑은 지난달 하나은행 ‘하나더넥스트’와 시니어 세대를 대상으로 하는 맞춤형 라이프서비스 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약을 통해 양사는 시니어 세대의 관심이 높은 재테크, 연금, 상속 등 금융 리포트와 세미나 콘텐츠를 공동 기획해 운영할 방침이다. NS홈쇼핑 고객에게는 실질적인 은퇴 설계 정보를 제공할 계획이다.
