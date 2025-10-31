치맥 패션도 눈길…이재용 ‘갤럭시 란스미어’, 정의선 ‘브루넬로 쿠치넬리’

30일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장의 깜짝 ‘치맥 회동’ 이후 총수들이 먹었던 메뉴와 입었던 의상 등이 화제가 되고 있다.
31일 업계에 따르면 전날 젠슨 황 CEO와 이재용 회장, 정의선 회장은 전날 오후 7시 30분부터 8시 40분까지 서울 삼성동 깐부치킨 삼성점 매장에서 회동했다. 메뉴는 황 CEO가 한국 치맥 문화를 경험해 보고 싶다고 직접 선정한 것으로 알려졌다.
이 같은 소식이 알려지면서 전국 깐부치킨 매출은 평소보다 훌쩍 늘어나며 즐거운 비명을 질렀다. 배달의민족과 쿠팡이츠 등 배달 플랫폼의 주요 치킨 메뉴는 줄줄이 ‘품절’되면서 주문을 할 수 없을 정도였다. 평소 새벽 1시30분까지 영업하는 매장들은 재료 소진으로 오후 11시쯤 조기 마감했다. 쿠팡이츠에서 31일 오전 깐부치킨은 인기 검색어에 올라 있다.
깐부치킨은 이번 치맥 회동을 자사 인스타그램 상단 고정 게시글로 올린 후 ‘치맥은 깐부에서’라는 멘트로 적극 홍보에 나서고 있다. 총수들의 깜짝 회동으로 K치킨이 주목받으며 치킨 업체 중 유일한 상장사인 교촌에프앤비는 개장 직후 한때 주가가 10% 넘게 급등하기도 했다. 현재는 전장보다 0.36% 오른 4240원에 거래 중이다.
셋이 마신 ‘소맥(소주+맥주)’ 덕분에 하이트진로도 광고 효과를 톡톡히 누리고 있다. 황 CEO와 이 회장, 정 회장은 이날 치킨을 먹으면서 소맥 러브샷을 했다. 이들은 제주에일 생맥주에 이어 하이트진로의 맥주 ‘테라’와 소주 ‘참이슬’을 섞은 ‘테슬라’를 즐겼다. 황 CEO가 옆 테이블의 자동 소맥 제조기 소맥 타워에 관심을 보이자 이 회장이 설명해주기도 했다. 하이트진로 관계자는 “치맥 회동 이후 문의가 급증하고 있는 상황이라 테라타워 추가배포를 계획 중”이라며 “‘소맥=테슬라’가 공식으로 자리잡을 수 있도록 다양한 프로모션을 준비중”이라고 했다.
평소 ‘완판남’으로 주목받는 이 회장이 입은 아우터도 많은 주목을 받고 있다. 이날 이 회장이 입은 옷은 삼성물산 패션부문 갤럭시의 프리미엄 라인 ‘란스미어’ 인조스웨이드 블루종 짙은 회색 컬러로 확인됐다. 삼성물산 패션부문 SSF샵에서 현재 정가 89만 원에 판매되고 있는 제품이다. SSF 앱 란스미어 섹션에서는 이 상품을 주목할 상품인 ‘포커스온’으로 상단에 배치해놨다. 앞서 이 회장은 지난해 2월 아랍에미리트(UAE) 수도 아부다비 출장길에서 입은 란스미어 골프 제품과 2022년 베트남 출장 시에도 삼성물산의 빈폴골프 패딩 조끼를 착용했다. 이 회장이 입은 옷들은 매번 화제가 되면서 완판으로 이어졌다.
정 회장은 500만~600만원 대 브루넬로 쿠치넬리 구스 다운을 착용했고, 황 CEO는 버버리 반소매 티셔츠를 입었다.
