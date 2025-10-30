유어벳, 반려동물 4세대 구강 유산균 ‘멜팅바이오틱스X’ 개발 성공

국내 반려동물 의약외품 전문 브랜드 유어벳이 4세대 구강 유산균 ‘멜팅바이오틱스X’의 개발에 성공했다고 발표했다.
‘멜팅바이오틱스X’는 서울대학교 치과대학 연구팀이 연구 개발한 차세대 균주와 유어벳의 구강관리 특허 성분 ‘멜팅플라그X’를 접목시켜 개발된 4세대 구강 유산균이다.
유어벳에 따르면 기존 구강 유산균 균주의 경우 구강 내 유익균 증식을 통한 구강 환경의 개선을 유도하는 효과가 크지 않고, 낮은 정착률로 지속시간이 짧다는 한계를 가지고 있다. 반면 멜팅바이오틱스X 원료 균주는 섭취 시 구강상피세포, 치아, 유해균에 부착되어 유해균과 구강 조직의 접촉을 차단해 높은 정착률과 장기적인 구강 질환 예방 효과를 보인다. 또 ‘멜팅플라그X’를 접목시켜 구강 환경 개선 효과 또한 향상시켰다는 설명이다.
유어벳 연구센터 관계자는 “기존 구강관리 성분과는 달리 반려동물의 구강 내 미생물 불균형을 근본적으로 바로 잡는 해결책이 될 수 있다”머 “원료 균주가 미국 FDA GRAS에 등재된 만큼 안전성도 우수해 빠르게 특허 출원을 준비중”이라고 밝혔다.
