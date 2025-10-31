한컴어썸텍, AI 영상분석·GPS 기반 드론 점검 시스템 개발… 스마트 유지관리 기술 고도화

㈜한컴어썸텍은 ‘2025년 드론산업 생태계 조성사업’을 통해 인공지능(AI)을 활용한 GPS 기반 시설 드론 점검 시스템을 개발 및 실증하며, 스마트 인프라 유지관리 기술의 고도화를 이끌고 있다고 밝혔다.
한컴어썸텍은 드론 제조 및 활용 서비스 기업으로 2025년 대전테크노파크 ‘드론산업 생태계 조성사업’에 선정됐다.
해당 기술은 드론을 활용해 시설 점검 진행 및 AI 데이터셋을 개선하고, AI 영상분석을 통해 시각화 관제시스템에 점검 결과를 쉽게 모니터링할 수 있다. 특히, 시설 점검 대상에 최적화된 관제시스템을 개발 및 실증했다.
주요기능은 △실시간 AI 영상분석 및 송출 △자동 비행경로(위도, 경도, 고도, 카메라 각도) 관리 △주소 및 지적도 기반 자동 비행경로 생성(국가공간정보 정밀서비스 V-WORLD API적용) △다수의 관제시스템 및 드론 간 N:N 방식의 네트워크, 군집 비행제어 △기상청 실시간 날씨 정보 표시 △비행지역의 실시간 항공기 비행정보 표시(ADS-B) △실시간 비행 위치에 대한 비행 Mission 생성기능, 접속보안 등을 포함한다.
추후 개발된 관제시스템 소프트웨어는 구독형 SaaS(Software as a Service) 형태로 수요 고객이 부담 없는 서비스 비용으로 사용할 수 있도록 경쟁력을 갖출 예정이다.
한컴어썸텍 관계자는 “현장에서 드론 비행에 필요로 하는 기능과 편의성을 반영하여 최적화했다”고 전했다.
