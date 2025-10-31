AI 에이전트 서비스가 회의 요약

LG CNS는 에이전틱 인공지능(AI)과 로봇 등 미래 산업 분야의 연구개발(R&D)을 강화하며 AX(AI 전환) 경쟁력을 높이고 있다.
에이전틱 AI 분야에서 LG CNS는 올해 8월 글로벌 AI 선도 기업 코히어와의 기술 협력을 바탕으로 구축한 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’를 공개했다. 에이전틱웍스는 국내 에이전틱 AI 서비스의 설계부터 구축, 운영, 관리까지 전 주기를 지원하는 풀스택 플랫폼이다. 기업 전체 업무 흐름을 분석하고 맞춤형 AI 에이전트들을 통합 관리해 기업의 생산성과 효율성을 극대화한다. 특히 모듈형으로 구성돼 있어 기업은 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있고 개발자, 일반 직원도 직접 에이전틱 AI 서비스를 구축할 수 있다.
LG CNS는 업무 혁신 기능을 통합한 ‘에이엑스씽크(a:xink)’도 함께 선보였다. 중요 메일과 일정 및 처리해야 할 일 등을 요약해 음성으로 안내해 주거나 메일 요약 후 회의 일정 자동 등록, 회의 실시간 통번역 후 회의록 작성·요약·공유 등의 기능을 한다.
LG CNS는 로봇 관련 기술 R&D에도 박차를 가하고 있다. 올해 6월에는 미국 AI 로봇기업 ‘스킬드 AI’와 산업용 AI 휴머노이드 로봇 시장 선점을 위해 전략적 협력 계약을 체결하고 투자를 단행했다. 또 정보기술연구소 산하에서 로봇 연구를 진행하고 있는 ‘퓨처 로보틱스 랩’과는 별도로 지난달 미국 실리콘밸리에 ‘AI·로보틱스 R&D센터’도 신설했다.
LG CNS 관계자는 “에이전틱 AI 기술 발굴과 함께 로봇의 ‘두뇌’ 역할을 하는 로봇 파운데이션 모델(RFM), 로봇 AI·서비스 플랫폼, 로봇 시뮬레이션 등 차세대 로봇 기술 확보에 나설 계획”이라고 밝혔다.
