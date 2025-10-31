‘100% 국내산’ 약콩두유 넣은 베이커리 3종 출시

이마트24가 서울대 기술지주 자회사인 ‘밥스누’와 협업한 ‘약콩두유빵 시리즈’를 선보였다.
앞서 밥스누는 2015년 브랜드의 첫 상품으로 ‘약콩두유’를 선보인 바 있다. 약콩두유는 100% 국산 약콩을 껍질째 갈아 넣어 식물단백질, 식이섬유, 폴리페놀 등 약콩의 영양 성분을 그대로 담은 것이 특징이다. 이마트24 관계자는 “베이커리 신제품을 개발하던 중 맛과 영양 면에서 이미 높은 신뢰를 얻고 있는 약콩두유를 활용하면 업계 경쟁 상품과 차별화를 이룰 수 있다고 판단했다”고 설명했다.
이번에 선보인 상품은 △약콩크림빵(2600원) △카라멜 약콩크림롤(3600원) △약콩크림 카스테라(3500원) 세 가지다. 서울대 밥스누의 연구 성과물인 약콩두유 원료를 넣은 크림을 사용했다.
이마트24는 이번 상품 개발의 핵심이 되는 크림 개발에 가장 많은 공을 들였다. 서울대 밥스누의 원료 가공 노하우에 이마트24의 상품 기획 역량을 더해 기존 약콩두유의 고소한 맛과 풍미를 모두 살린 크림을 완성했다.
이렇듯 이마트24가 맛과 품질 경쟁력을 향상시키려는 노력은 실제 매출 성과로도 나타나고 있다. 약콩두유빵 3종은 출시 이후 현재까지 디저트 상품 카테고리에서 나란히 1∼3위를 차지하고 있다.
이마트24 베이커리팀 이호섭 MD는 “이번 약콩두유빵 시리즈는 서울대 밥스누의 연구 성과물인 약콩두유를 활용해 두유 본연의 맛과 영양 성분을 충분히 담아내기 위해 6개월간의 개발 기간을 거쳐 만든 상품”이라며 “앞으로도 차별화된 원료와 콘셉트를 담은 상품을 지속 선보여 편의점에서 색다른 베이커리 경험을 즐길 수 있도록 하겠다”고 했다.
댓글 0